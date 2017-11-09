Четырех российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпийских игр из-за допинга

15:25, 09 ноября 2017
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Кроме того, у России забрали еще три медали Игр в Сочи.

Четырех российских лыжников пожизненно отстранили от Олимпийских игр / og.ru

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) признала виновными четырех российских лыжников - Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову - в нарушении антидопинговых правил.

Все они пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Напомним, ранее аналогичное наказание получили Александр Легков и Евгений Белов.

Кроме того, аннулированы все результаты Вылегжанина, Петухова, Шаповаловой и Ивановой на Олимпиаде-2014. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Вылегжанин, который на Играх в Сочи завоевал три "серебра" (в гонке на 50 км, в командном спринте, а также в эстафете 4х10 км) лишен медалей.

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Теги: #Россия допинг в спорте#дисквалификация российских спортсменов