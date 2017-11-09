Легонькова и Юхимчук - лучшие легкоатлеты октября в Украине
15:02, 09 ноября 2017Другое
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Федерация легкой атлетики Украины назвала лауреатов прошлого месяца.
Наталья Легонькова стала лучшей легкоатлеткой октября в Украине / irelandru.com
Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов октября в Украине.
Как сообщает официальный сайт ФЛАУ, у мужчин лучшим легкоатлетом месяца стал Николай Юхимчук, который победил на марафоне в Познани, показав второй результат сезона среди украинцев (2 часа 14 минут 30 секунд).
У женщин победу в опросе одержала победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2 часа 28 минут 58 секунд).
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.
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