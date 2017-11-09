Легонькова и Юхимчук - лучшие легкоатлеты октября в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов октября в Украине.

Как сообщает официальный сайт ФЛАУ, у мужчин лучшим легкоатлетом месяца стал Николай Юхимчук, который победил на марафоне в Познани, показав второй результат сезона среди украинцев (2 часа 14 минут 30 секунд).

У женщин победу в опросе одержала победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2 часа 28 минут 58 секунд).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.