Президент отменил выдачу стипендий олимпийским чемпионам и призерам, сменившим гражданство

14:37, 09 ноября 2017
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Выступление спортсмена за другие сборные будет основанием для лишения его ранее назначенной стипендии.

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором были внесены изменения в порядок выдачи государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских игр. 

Об этом сообщает официальный сайт главы державы.

Теперь будут лишать вечной стипендии тех спортсменов, которые сменили спортивное гражданство и начали выступать за другие страны. 

Такую же норму будут принимать и к тем, кого словили на употреблении или распространении допинга. 

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Теги: #указ Порошенко о стипендиях олимпийским призерам#стипендии олимпийским призерам