Президент отменил выдачу стипендий олимпийским чемпионам и призерам, сменившим гражданство
14:37, 09 ноября 2017Другое
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Выступление спортсмена за другие сборные будет основанием для лишения его ранее назначенной стипендии.
Петр Порошенко / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором были внесены изменения в порядок выдачи государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских игр.
Об этом сообщает официальный сайт главы державы.
Теперь будут лишать вечной стипендии тех спортсменов, которые сменили спортивное гражданство и начали выступать за другие страны.
Такую же норму будут принимать и к тем, кого словили на употреблении или распространении допинга.
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