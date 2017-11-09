Президент отменил выдачу стипендий олимпийским чемпионам и призерам, сменившим гражданство

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в котором были внесены изменения в порядок выдачи государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских игр.

Об этом сообщает официальный сайт главы державы.

Теперь будут лишать вечной стипендии тех спортсменов, которые сменили спортивное гражданство и начали выступать за другие страны.

Такую же норму будут принимать и к тем, кого словили на употреблении или распространении допинга.