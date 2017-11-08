Украинский гребец-байдаорочник Трунов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Международная федерация каноэ (ICF) объявила о четырехлетней дисквалификации украинского спринтера гребца-байдарочника Игоря Трунова после положительного теста на допинг в начале этого года, сообщается на офbциальном сайте ICF.

Допинг-проба Трунова дала положительный результат во время соревновательного теста на этапе Кубка мира по байдаркам ICF в Монтемор-о-Велью (Португалия), в мае. В результате Трунов и его партнеры по команде будут дисквалифицированы и должны будут вернуть золотые медали, которые они выиграли в заездах категории байдарок-четверок байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Таже Трунов и сборная Украины в целом лишены бронзовой медали байдарки-двойки на дистанции 500 метров, которую наш дуэт выиграл в рамках второго этапа Кубке мира ICF в венгерском Сегеде.

Трунов также будет дисквалифицирован по результатам заезда байдарок-одиночек на дистанции 200 метров и должен вернуть серебряную медаль, которую он выиграл в Монтеморе.

Трунов сдал тест с повышенным уровнем тестостерона, и после тщательного рассмотрения Группой допинг-контроля ICF было решено применить максимальное наказание против украинца.

«Международная федерация каноэ намерена уничтожить мошенничество в нашем виде спорта, - сказал президент ICF Хосе Перурена. - В любом виде спорта нет места для допинга, и мы исходим из позиции силы, доводя до сведения спортсменов; обмануть вы не сможете, вас поймают, и вы понесете суровое наказание. У нас есть много великих спортсменов в гребле на каноэ, которые чисты и прилагают все усилия, чтобы быть лучшими. Мы обязаны им, болельщикам и спорту в целом поддерживать нашу нулевую терпимость в отношении допинга».