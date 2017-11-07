МОК может запретить гимн России на Играх-2018 и не допустить российскую сборную к церемонии открытия

10:50, 07 ноября 2017
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МОК рассматривает варианты санкций, которые будут применены к России за допинговую систему в олимпийском спорте.

Российские спортсмены на открытии Олимпиады-2014 / The New York Times

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнять гимн России на Играх в Пхенчхане, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

МОК рассматривает варианты санкций, которые будут применены в отношении России за допинговую систему на Играх-2014 в Сочи.

В качестве наказаний рассматривается введение запрета на исполнение гимна России во время награждения медалистов Игр, а также запрета на участие в церемонии открытия Олимпиады для российской делегации.

Читайте такжеАнтидопинговые организации 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018Выдвигаются предложения допустить россиян на Игры в качестве нейтральных спортсменов. Кроме того, российской стороне, возможно, придется заплатить большой штраф и не допустить появления на турнире спортсменов и официальных лиц, замешанных в допинговой системе.

Вопрос о том, какие санкции будут применены в отношении России, будет обсуждаться 5 декабря на заседании исполкома МОК.

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Теги: #Россия на Олимпийских играх#МОК может запретить гимн России