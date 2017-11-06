Сборные Украины завоевали две награды на командном чемпионате Европы по шахматам

Мужская и женская сборные Украины по шахматам завоевали две бронзовые награды на командном чемпионате Европы по шахматам, который проходил на греческом острове Крит.

Об этом сообщает Xsport.

В составе мужской сборной выступали Павел Эльянов, Руслан Пономарев, Юрий Криворучко, Юрий Кузубов и Мартын Кравцив. По итогам девяти раундов украинцы одержали 6 побед, потерпели 2 поражения и один раунд свели вничью, заняв в итоговой таблице третье место.

Перед последним раундом украинцы сохраняли шансы и на первое место, но сыграли вничью с Азербайджаном - 2:2. Азербайджанцы в итоге взяли золото, а серебро досталось россиянам.

В женском турнире Украину представляли Анна Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак. В последнем раунде наши девушки одолели Турцию - 4:0 и стали третьими, обогнав Румынию и Польшу. Чемпионками Европы стали россиянки, а серебро досталось грузинкам.

Отметим, что в мужском турнире принимало участие 40 команд, в женском − 32.

Напомним, что Анна Музычук, которая выступала в команде, недавно стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам.