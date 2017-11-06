Престижный турнир каратистов в Днепре выиграл одесский клуб "Легион"

4-5 ноября в Днепре состоялся международный турнир по каратэ Dnipro Casio Cup, в котором приняли участие около 800 лучших спортсменов из разных городов Украины и Азербайджана, сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Dnipro Casio Cup стал первым международным турниром по каратэ такого ранга в Днепре после включения каратэ в программу Олимпийских игр.

На четырех татами состязались спортсмены разных возрастных групп (дети, юноши, взрослые) и весовых категорий. В целом, в турнирную таблицу попали представители 40 клубов. Интересно, что первую тройку составили клубы-победители предыдущего крупного турнира – «Кубка Черного моря», еще и в том же самом порядке. На первом месте – одесский клуб «Легион». Воспитанники Дениса Крыловского завоевили на Dnipro Casio Cup 28 медалей – 15 золотых, 3 серебряных, 10 бронзовых. Второе место заняли спортсмены клуба «Катана» (Черноморск). Подопечные Александра Тонкошкура и Аниты Серегиной завоевали 24 награды – 12 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых. Снова на третье место вышел киевский клуб «Чемпион» (президент – Максим Невмержицкий), в активе которого 21 медаль – 5 золотых, 5 серебряных, 11 бронзовых.

Хорошо выступили в родных стенах хозяева. Клуб «Легенда» стал четвертым с 18 наградами, опередив таких грандов, как «Маугли» (Одесса), «Сен-Бин» (Киев), «Вагр» (Харьков). Весомый вклад в успех клуба внес Роберт Широян, который неделей ранее на молодежном чемпионате мира в Тенерифе (Испания) занял 5-е место. Несмотря на усталость, ученик Кирилла Кирсанова взял на домашнем татами две золотые медали в кумитэ среди кадетов -70 кг и в абсолюте.

Еще два днепровских клуба – «Ренсей» и «Иппон» заняли 11-е и 12-е места, соответственно.

Надо отметить удачное выступление нового киевского клуба «Леон» под руководством Александра Ефремова – его воспитанники заняли 8-е место с 12 наградами.

Также следует отметить, что Dnipro Casio Cup для многих участников стал важным этапом подготовки к чемпионату Украины в 2017 году, который 18-19 ноября состоится в Черновцах.