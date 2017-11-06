В столице состоялся турнир по фехтованию по случаю 100-летия легендарного тренера Колчинского

На минувших выходных в Киеве состоялся XVII Всеукраинский турнир по фехтованию на шпагах памяти заслуженного тренера СССР и Украины Семена Колчинского. 7 ноября ему исполнилось бы 100 лет.

В торжественном открытии турнира приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, начальник управления молодежи и спорта КГГА, президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, директор департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Роман Вирастюк, представители Национальной федерации фехтования Украины, прославленные фехтовальщики разных лет, сообщает официальный сайт НОК.

«Фехтование в Украине имеет славные и хорошие традиции. Представители этого вида спорта уже давно приучили нас к наградам, ведь всегда активно принимают участие в распределении медалей на престижных соревнованиях разного уровня. Мы прекрасно помним непревзойденные олимпийские достижения наших легендарных фехтовальщиков - Григория Крисса, Вадима Гутцайта, Виктора Путятина, Сергея Голубицкого, Ольги Харлан и многих других», - сказал во время открытия соревнований Сергей Бубка.

Отметим, что данный турнир является одним из лучших соревнований Украины в возрастной категории кадетов.

В разные годы турнир проводился в различных видах оружия. Последние 10 лет открытые Всеукраинские соревнования по фехтованию памяти Колчинского проводятся среди шпажистов-кадетов и собирают более 150 фехтовальщиков Украины, а также ближнего зарубежья. Турнир включен в перечень рейтинговых соревнований Федерации фехтования Украины для отбора в национальную сборную Украины.