В Одессе открыли стадион "Динамо" после реконструкции

В Одессе открыт после реконстукции стадион "Динамо", сообщили УНИАН в пресс-службе физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Масштабный ремонт начали осенью: пока здесь установили новые трибуны и обновили беговые дорожки. В целом работы стоили более шести миллионов гривен. Как только отремонтированный комплекс пройдет сертификацию, здесь будут проводить профессиональные соревнования.

Первыми новые беговые дорожки восстановленного стадиона «Динамо» испытали профессиональные спортсмены и воспитанники школы олимпийского резерва. Они пробежали 400 метров по новому покрытию. Говорят, с первого же шага чувствуется разница.

«Я не ожидал, что будет такая дорожка. Очень быстро и в кратчайшие сроки была сделана работа. Сегодня я поучаствовал в таком показательном забеге и могу сделать выводы, что дорожка очень качественная. Для тренировок это самый лучший вариант, как я считаю», — сказал мастер спорта Украины по лёгкой атлетике Валентин Олейник.

Открытие отремонтированного стадиона совпало с годовщиной создания спортивного общества «Динамо». Сейчас ему исполнилось 93 года. По словам чиновников, здесь смогут тренироваться не только профессиональные спортсмены, но и дети.

«В первую очередь это для наших детей делалось, а потом уже, наверное, для национальной олимпийской команды и для подготовки к чемпионату мира», — рассказал председатель Национального олимпийского комитета Одесской области Николай Мильчев.

При модернизации на стадионе заменили трибуны, обновили заградительный сектор для метания молота и диска, забор по периметру, а также постелили современное покрытие на беговых дорожках. Работа на стадионе началась осенью этого года, после того, как он получил статус базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки — это тренировки спортсменов с нарушениями слуха.

«Это теперь официальная база олимпийской подготовки. Это даёт право не только привилегий определённых, льгот по налогообложению, это даёт право привлечения сюда средств государственного бюджета для дальнейших шагов развития», — отметил заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины Виктор Корж.

Ремонт комплекса обошёлся в 6,5 млн. гривен. Сейчас решается вопрос сертификации стадиона. Как только он получит документы, то сможет принимать профессиональные соревнования.

Отныне в обществе «Динамо» планируют начать ремонт одноимённого спортивного комплекса и водно-гребной базы в Прилиманском.