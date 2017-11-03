До 2023 года в Украине направят 1 миллиард долларов на строительство новых водно-спортивных комплексов

В течение следующих пяти лет в Украине будет построено более 100 водно-спортивных комплексов и общий объем инвестиций в эти объекты составит 1 млрд долларов, сообщили УНИАН в Федерации плавания Украины.

Инвесторами этих объектов будут выступать как операторы рынка фитнес-услуг, так и муниципалитеты, которые благодаря финансовой децентрализации получают дополнительные ресурсы для создания инфраструктуры.

Такой прогноз озвучил первый вице-президент Федерации плавания Украины Владимир Шумілін на международной конференции «Город и современный плавательный бассейн», которая началась в Киеве 3 ноября.

«Наш прогноз основан на динамике рынка, и совпадает по подсчетам экспертов сферы фитнес-услуг. В ближайшие пять лет в Украине появится не менее ста новых водно-спортивных комплексов. Тренд уже задан. В этом направлении одновременно работают фитнес-индустрия и муниципалитеты, которым децентрализация дала возможность реализовывать потребности горожан в спортивной инфраструктуре. Общую емкость этого рынка создания таких объектов мы оцениваем в 1 миллиард долларов, - отметил.Шумилин.

По прогнозам Федерации плавания, операторы рынка фитнес-услуг в 2018-23 годах создавать новые водно-спортивные объекты в крупных и средних городах (до 250 тыс.жителей), а муниципалитеты – как в крупных городах, так и в средних и малых.

Фитнес-операторы будут развивать водно-спортивные комплексы по инвестиционной моделью, которая ориентирована на получение прибыли и возврат инвестиций. В то время как экономическая модель деятельности водно-спортивных комплексов средних и малых городов – обеспечивать окупаемость их текущего содержания.

Как отметил президент Федерации плавания Дмитрий Качуровский, Федерация предоставляет городам методологическую помощь с целью создания таких водно-спортивных объектов, которые отвечают международным стандартам и могут быть задействованы для тренировок и проведения спортивных соревнований.

«Цель этой конференции – предоставить городам компетенции, видение и опыт стран и городов, которые знают, как нужно строить бассейны и водно-спортивные комплексы, чтобы они были окупаемыми и создавали городам возможность проводить у себя спортивные соревнования высокого уровня, - сказал Д.Качуровский. – Будущее развития плавания – во взаимодействии местного самоуправления, Федерации и бизнеса. Это взаимовыгодное сотрудничество. Федерация получает базу для организации соревнований по международным стандартам, а города - возможности для маркетинга».

По данным Федерации плавания, сейчас в Украине эксплуатируется 534 бассейна и плавательных комплекса, из которых 100 – частной формы собственности, которые работают в структуре фитнес-комплексов и отелей.

«Случаются прецеденты, когда уже после возведения объекта оказывается, что в этом бассейне невозможны ни тренировки, ни соревнования организовать. Значит и владельцам впоследствии становится неинтересно удерживать этот объект. Развивать бассейны и управлять ими имеют спортивные клубы и владельцы сооружений. Мы предоставляем правила и стандарты, в соответствии с которыми они должны создаваться и развиваться, - отметил президент Федерации плавания.

Конференция «Город и современный плавательный бассейн проводится в Киеве 3-4 ноября, участие в ее работе принимают представители из 22-х областей, ответственные за развитие спортивной инфраструктуры.