71-летняя мастер айкидо Нина Кириленко: "Женщине крайне важно знать, как можно защититься от нападения, сделать так, чтобы мужчина поднял руки и сказал: "Сдаюсь!"

Боевое искусство в своем классическом виде – айкикай – не является единоборством. Этот бесконтактный вид спорта, в котором нет травм, а есть только комплекс упражнений, подвластен человеку как в молодости, так и в солидном возрасте. При этом он дает возможность изучить самые настоящие болевые приемы. 71-летняя обладатель 2-го дана Нина Романовна признается, что начала заниматься этим видом боевых искусств в… 64 года, когда привела в айкидо собственную внучку.

В интервью УНИАН Нина Кириленко рассказала о своем первом знакомстве с айкидо, о том, как влюбилась в этот вид спорта и получила первый дан, а также о преимуществах боевого искусства, которые могут понадобиться в обычной жизни.

Как давно вы занимаетесь айкидо? Начали после развала СССР или еще во времена Союза?

Айкидо я начала заниматься с 2009 года, мне тогда было 64 года. В какой-то момент привела на айкидо свою внучку, посмотрела, как занимаются этим люди – взрослые и дети. Увидела, что это гармония, физическое развитие. Кроме того, мне понравилось, что в айкидо нет возрастного ценза, как, например, в других видах спорта. В айкидо в любом возрасте можно овладеть техникой и это то, что меня привлекло в этот вид спорта.

Конечно, были сомнения, что в моем возрасте вряд ли что-то получится, что я вряд ли смогу показывать достойную технику на татами. И я, скажем так, долго шла в этот вид спорта. Но, после того как впервые вышла на татами, довольно быстро влилась в ритм, стало получаться, техника айкидо мне давалась, после этого уже не хотелось куда-то уходить. Даже стала получать определенное удовольствие от занятий.

Занимались ли до айкидо другими видами спорта?

Раньше я занималась легкой атлетикой, бегом на длинные дистанции. Преодолевала марафоны и полумарафоны. Потом почувствовала, что этого недостаточно для меня, моего организма. Чего-то стало не хватать. После того, как привела внучку на айкидо, все и закрутилось.

А еще раньше, до легкой атлетики? С какого возраста занимаетесь спортом вообще?

Я занимаюсь спортом, сколько себя помню. В раннем детстве занималась акробатикой, а уже где-то с 5-го класса начала заниматься легкой атлетикой. Занимаюсь, кстати, и по сей день. Участвую во многих соревнованиях по Украине, часто выезжаю в Беларусь, меня приглашают на соревнования. Сейчас бегаю дистанции на 5 и 10 км. Также пробегаю полумарафон – 21 км, последний был совсем недавно, в октябре.

Марафон пока оставила, потому что больше времени сейчас уделяю айкидо. Мне нужно совершенствовать технику здесь, заниматься. У меня появилась вторая жизнь, после чего легкая атлетика отошла…

… на второй план?

Немного в тень. Не на второй план, просто немного в тень…

Вы сказали о том, что айкидо «все возрасты покорны», имея в виду максимальный возраст. А каков минимальный – с какого возраста дети начинают заниматься?

У нас в школе, в Белой Церкви, дети занимаются с 4 лет. Но, вот, моему правнуку 2,5 года. И я его уже вожу в зал. Он привыкает к татами, пытается делать какие-то упражнения, кувыркаться. Вообще, считаю, что нужно прививать любовь к айкидо чуть ли не с пеленок, чтобы ребенок впитывал это на подсознательном уровне. Скажу так - чем раньше, тем лучше.

Занимаясь легкой атлетикой во времена СССР, вы слышали что-нибудь о таком подпольном и запрещенном в стране виде спорта как айкидо? Возможно, в Белой Церкви были какие-то залы, где люди нелегально занимались, как вообще происходил процесс?

Честно говоря – не знаю. Я тогда этим не интересовалась. Наверняка, были залы и люди старались как-то культивировать этот прекрасный вид спорта. Мне же «с головой» хватало легкой атлетики. Я не слышала о таком виде спорта, и ничего не знала о занятиях им.

Айкидо-айкикай – это контактный вид спорта?

Нет, это не контактный вид спорта. Айкикай - это защита от нападения. Этот вид спорта тебя учит сначала защититься. Когда соперник на тебя идет, ты должен использовать его силу в своих интересах. Ты сначала защищаешься, а потом, используя силу противника, управляешь ею.

Айкикай – оригинальная школа айкидо. Сколько еще есть разновидностей этого вида спорта? Насколько они популярны сейчас в Украине?

Не скажу о других разновидностях, но говоря об айкикай могу сказать однозначно – очень популярен. Наш вид представлен во всех областях Украины, во всех крупных городах, секции есть повсюду. Кроме того, проводятся семинары в разных местах. Мы выезжаем, делимся опытом и что-то перенимаем. В ответ и к нам приезжают. Это очень важный момент, потому что каждый сенсей работает по своей программе. Могут различаться методика работы, подходы к тренировкам. Все это интересно и обмен опытом необходим. Техника – она ведь одна и та же. Но у разных сенсеев может быть разное видение, развитие техники айкикай.

Семинары полезны тем, что тут встречаются друзья-единомышленники, которые обмениваются опытом, делятся друг с другом. Разные мастера по-разному совершенствуют технику, а наблюдать за этим крайне занимательно.

В этой связи хотела бы подчеркнуть очень важную роль президента Ассоциации Айкидо Айкикай Украины Игоря Юрьевича Шмыгина. У него у самого 6-й дан, но кроме повышения собственного мастерства, он еще уделяет огромное внимание развитию айкидо-айкикай в Украине. Наш президент постоянно ездит на международные семинары, оттуда он черпает информацию, привозит много любопытной информации, делится, в свою очередь, своими наработками уже с нами, на семинарах внутри страны.

Как часто в нашей стране проводятся учебно-методические семинары?

Ассоциация Айкидо Айкикай Украины проводит в Киеве два семинара в год - весной и осенью. Только на этих семинарах можно сдавать на даны и на коричневые пояса. Семинары проводятся в феврале и октябре. Другие разряды - ученические кю (от десятого детского) и на коричневый пояс можно сдавать у себя в клубе, где ты проходишь обучение.

В айкидо существует сеть международных семинаров?

Да. Приглашают, в том числе, и представителей Украины на другие семинары, в зарубежные страны. В частности, в последнее время приглашали во Францию, в Румынию. Наши представители туда приезжали, участвовали в семинарах. Вместе с тем, отмечу, что это очень дорогостоящее мероприятие и далеко не каждому по карману. В частности, мне, с пенсией в 1500 гривен, не получается куда-то съездить.

Самые популярные и престижные семинары, наверняка, проводятся в Японии?

Да. И наши представители туда ездят. В частности, наш президент АААУ Игорь Юрьевич в прошлом году ездил в Японию на семинар. Привез очень много полезной информации, практической, познавательной.

Контактные или, как еще говорят, боевые стили айкидо – от Дайто-рю Айки-дзюдзюцу до остальных - сильно распространены в Украине?

Нет, они не сильно распространены, потому что классическое айкидо-айкикай от Основателя Морихэя Уэсибы – это, прежде всего, защита. И мы стараемся популяризировать именно этот стиль айкидо. Например, здесь нет травм. В других видах бывает очень много травм, особенно, если человек в начале своего пути, еще не подготовлен. У нас такое исключено.

Насколько развита сеть детских школ айкидо в Украине? И где они более популярны, больше присутствуют, в маленьких городах вроде Белой Церкви или, все-таки в городах-миллионниках?

В крупных городах, наверное, все-таки больше детей, занимающихся айкидо. Это связано, прежде всего, с материальным положением жителей городов-миллионников. Зарплаты выше, и они могут позволить себе платить за занятия айкидо – свои и своих детей. У нас в Белой Церкви занятия в месяц стоят 200 гривен, а рабочих мест, где люди бы зарабатывали на занятия айкидо, почти нет. Люди просто не могут оплачивать тренировки. Особенно это тревожит в плане детской посещаемости тренировок, когда ребенок и хочет заниматься, а у родителей нет денег, чтобы оплатить походы в секцию айкидо.

Сколько в Украине клубов айкидо? Насколько они разветвлены и какова структура?

У нас структура общественная. В Украине очень много клубов, практически в каждом городе, в малых городах они также присутствуют. И практически все относятся к нашей Ассоциации. Мы сумели создать ядро, вокруг которого крутятся очень много клубов, секций айкидо.

Насколько дорогостоящий этот вид спорта вообще, если опустить оплату непосредственно за занятия?

Сейчас кимоно можно приобрести, в основном, в Интернет-магазинах. Мы даем советы родителям покупать через Сеть. Кимоно стоит, в основном, 300-400 гривен. Но если это хорошее кимоно для профессиональных занятий, то цена может возрасти и до 1000 гривен.

Впрочем, если родители стеснены в средствах, мы можем посоветовать пойти и в секонд-хэнд, и на рынок. Там тоже можно найти недорогое кимоно, можно даже хорошее кимоно найти и по недорогой цене.

Кимоно, насколько я понимаю, единственная принадлежность спортсмена?

Не совсем. Защитных и прочих приспособлений у нас нет. Но есть также хакама – традиционная японская юбка для женщин или длинные широкие штаны в складку для мужчин. Женщины могут носить это одеяние имея первую степень - коричневый пояс, а мужчины – с первого дана. Эту одежду также можно приобрести в Интернете, но она дорогостоящая.

Вы уже достаточно давно занимаетесь этим видом спорта и вам есть с чем сравнивать. Какой сейчас уровень айкидо в Украине? Он растет, или, может, в силу каких-то причин падает?

Конечно, растет. Тут дело в том, что, сколько ты будешь заниматься, столько и будет расти твой уровень, объем знаний, техники, повышаться уровень приемов. У нас очень много людей, которые годами находятся в системе айкидо, никуда не уходят. Поэтому уровень очень высокий.

Тут нет такого, что ты выучил определенную технику и все – остановился. Тут очень большой объем. Если задаться целью, то можно повышать свой уровень до бесконечности. Айкидо – то пространство, где ты все время учишься. Не важно, у тебя 6-й дан, или 2-й. Ты постоянно, везде и всегда, находишься в процессе обучения, постигаешь что-то новое. Это является одной из особенностей айкидо.

У вас сегодня день сдачи на 2-й дан, чем отличается этот семинар, в техническом плане, от того, где вы сдавали экзамен на 1-й дан?

Это чистая техника приемов и ничего больше. На 2-й дан нужно сдавать более сложные приемы. Этому ты учишься на тренировках, занимаешься, повышаешь свое мастерство. При этом, во время сдачи на дан нет никаких скидок. Если пришел человек в солидном возрасте, он сдает наравне с молодым. Что 18-летний сдает экзамен на технику, что человек в возрасте – не имеет значения. И если не сдал – извини, это твои проблемы. Нужно быть готовым к экзамену, не взирая ни на что. Возраст, заслуги… во время сдачи на дан все это остается за пределами татами, в другой жизни. Здесь ты должен только своим мастерством заслужить следующий дан.

Кстати, когда вы получили первый дан?

В 2015-м году.

Один из самых больших популяризаторов Айкидо-айкикай в мире - американский киноактер Стивен Сигал (7-й дан) - оказался большим другом президента РФ Владимира Путина, а год назад был подписан Указ о присвоении ему гражданства РФ. Как в украинском айкидо-сообществе к нему относятся после этих действий?

Это очень плохо. Как еще к этому можно относиться? С другой стороны, в нашем сообществе эта тема не обсуждается. Знаете, чем хорошо айкидо? Нет политизации, мы живем без политики.

А участвуют ли представители украинского айкидо в событиях на востоке Украины? Есть ли у нас спортсмены-добровольцы, которые идут на фронт, много ли их?

Во-первых, у нас есть действующие спортсмены, которые приезжают с неподконтрольных Украине территорий. У нас есть спортсмен из Донецка, у него 4-й дан, он постоянно приезжает в Киев на семинары, различные мероприятия. Есть другие ребята из Донецка и Луганска, которые постоянно приезжают сюда. Другое дело, что добраться очень сложно, но ребята находят возможность и приезжают в Киев на соревнования.

Что касается наших парней, которые ездят на фронт – да, такие есть и много. Есть ребята, которые не могут заниматься айкидо из-за событий на востоке Украины и пошли на фронт. Участвуют в АТО, защищают Украину.

В мире сейчас очень популярны бои без правил, относительно новый вид единоборств…

Мне кажется, они неприемлемы, эти бои без правил.

Тем не менее, в нашей стране восточные единоборства стали популярны в 90-е годы, когда в подпольных залах, на видеокассетах распространялись фильмы с Джеки Чанов, Брюсом Ли, тем же Стивеном Сигалом…

Боевые искусства нельзя сравнивать с айкидо. Это совсем другое. Более-менее мы похожи с джиу-джитсу – японской вольной борьбой. Этот вид, естественно, более жесткий, но наиболее похож на айкидо. Приемы, техника – очень похожие. Я, кстати, была как-то на семинаре по джиу-джитсу, но мне, откровенно говоря, не понравилось. Айкидо – более гуманный вид. Джиу-джитсу – это борьба в прямом смысле слова, а у нас – боевое искусство.

Я вообще советую заниматься айкидо. Разным людям, разного возраста, людям старшего поколения. Здесь настолько удивительная техника! Можно сделать прием настолько плавно, что противник – на улице, в конфликтной ситуации, где угодно – не сразу поймет, что произошло. Для этого нужна определенная техника. Упорство в тренировке с любым может сотворить чудеса.

Насколько популярны занятия этим видом спорта у прекрасной половины человечества?

Скажу о своем клубе в Белой Церкви. Буквально в прошлом году у нас было процентов 30 женщин, не больше. Но сейчас произошел, буквально, наплыв желающих. И я скажу, что ситуация по статистике практически выровнялась. Где-то 50 на 50 сейчас соотношение мужчин и женщин.

Здесь, кстати, играет важную роль фактор восприятия. Женщину гораздо легче увлечь айкидо. Мужчина, бывает, придет, посмотрит, махнет рукой с досады и скажет: «Ай! Это поддавки». Ан нет, далеко не поддавки. У нас ведь есть болевые приемы. Которые, потом можно применить в конфликтных жизненных ситуациях. А таких, к сожалению, очень много.

Часто это помогает в жизни? Приведите какой-нибудь яркий пример.

Конечно. Для женщины это самое главное. Потому что, если ты не защитишься, то тебя уложат. А женщине, естественно, крайне важно знать, как можно защититься от нападения, сделать мужчине неприятно, больно, чтобы он поднял руки и сказал: «Сдаюсь!» (смеётся).

Случай? Был у меня один случай в этом году. Я, помимо спорта, увлекаюсь еще и туризмом, иногда выезжаю в горы. В этом году мы были в Закарпатье, в очень красивых местах с потрясающей природой. Вечером, как водится, пошли с моим другом в бар. Сидим, кофе пьем. А рядом подсаживаются двое мужчин – пьют пиво и курят. Я их попросила отойти за другие столики, подальше, чтобы не дышать табачным дымом. Реакции – никакой. Я предупредила, на всякий случай – у меня первый дан. Хотите неприятностей? Мужчина, который выглядел моложе и пришел с ребенком, с мальчиком, без проблем пересел за другой столик. А второй – ни в какую. Я ему говорю, мол, дайте мне свою руку. Дайте руку, и я вас сопровожу, если вы не понимаете. Ну, он мне протягивает руку, я ему прием, и он со стула падает…

Мой друг мне говорит: «Нина Романовна, вы же его завалите…» Я тогда его поднимаю, поцеловала в макушку. И села на свое место. Продолжает курить… Ну, тут уже я не выдержала. У меня же нервы не железные… Пришлось показать свое мастерство. Он практически тут же, в буквальном смысле слова, испарился.

При этом сидели его друзья. И мой товарищ опять заладил: «Да нас же сейчас тут убьют, Нина Романовна!» Тут я уже на него посмотрела и сказала… Мммм.. Как бы это помягче. В общем, сказала ему, что бы не боялся. «Чего ты боишься, Вася?», - говорю. Мы попили кофе, встали и спокойно ушли. Друзья этого курильщика меня провожали взглядом, в котором читалось уважение…

Часто такие ситуации в жизни случаются?

Не часто. Но, случаются.

Кирилл Стадниченко