Украинский гимнаст Верняев выиграл два золота в Швейцарии, у Варинской - серебро и бронза
16:33, 02 ноября 2017Другое
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Украинцы успешно выступили на турнире памяти Артура Гандера.
Олег Верняев / noc-ukr.org
Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две золотые медали на турнире памяти Артура Гандера в швейцарском Морже. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.
Верняев выиграл общий зачет по четырем дисциплинам с результатом 58,050 балла, опередив немца Марселя Нгуена на 1,3 пункта. Также Олег был лучшим на брусьях, набрав 15,400 балла.
В женской части соревнований две медали завоевала украинка Диана Варинская – бронзу в многоборье (39,950) и серебро в вольных упражнениях (12,950). Победу в этих дисциплинах одержала японка Хитоми Хатакеда.
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