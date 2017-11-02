Украинский гимнаст Верняев выиграл два золота в Швейцарии, у Варинской - серебро и бронза

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две золотые медали на турнире памяти Артура Гандера в швейцарском Морже. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Верняев выиграл общий зачет по четырем дисциплинам с результатом 58,050 балла, опередив немца Марселя Нгуена на 1,3 пункта. Также Олег был лучшим на брусьях, набрав 15,400 балла.

В женской части соревнований две медали завоевала украинка Диана Варинская – бронзу в многоборье (39,950) и серебро в вольных упражнениях (12,950). Победу в этих дисциплинах одержала японка Хитоми Хатакеда.