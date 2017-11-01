У России отобрали две медали Игр-2014 и отстранили лыжников от Пхенчхана

Комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение признать двух российских лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил.

Во время перепроверки допинг-проб Игр в Сочи в пробирках Александра Легкова и Евгения Беловабыли обнаружены запрещенные вещества.

Как сообщает официальный сайт МОК, в итоге, результаты атлетов, показанные на Олимпийских играх в Сочи, аннулированы. Также оба лыжника отстранены от участия на Играх-2018 в Пхенчхане и на всех последующих Олимпиадах.

На Олимпиаде в Сочи Легков добыл золото в гонке на 50 км, а также взял серебро в составе российской сборной в эстафете 4х10 км. Также лыжник стал десятым в гонке 15+15 км. Все медали и дипломы должны быть возвращены в МОК. Белов же принимал участие в двух гонках и занял 18-е место в гонке 15+15 км и 25-е место в гонке на 15 км.

Пока не принято решение о передаче отозванных медалей другим спортсменам.

Напомним, ассоциация лыжного спорта и сноуборда США призвала отстранить Россию от Олимпийских игр-2018