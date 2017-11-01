Аналитики прогнозируют одну медаль для Украины на зимних Олимпийских играх

Американская компания Gracenote, которая занимается обработкой метаданных связанных с музыкой, видео и спортом, сделала свой прогноз на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, до начала которых осталось меньше 100 дней.

Аналитики ожидают, что первое место в общем зачете впервые с 2006 года займет Германия – 35 медалей (14 золотых, 12 серебреных и 9 бронзовых). Вторыми должны стать норвежцы – 32 (12,10, 10), а третьими – американцы – 29 (10, 7, 12).

Прогнозируется, что сборная Украины займет 30 место в общем зачете с одной бронзовой медалью, передает Xsport.

Главными звездами предстоящих Игр могут стать Лаура Дальмайер, которой прогнозируют пять золотых и одну серебряную медаль, среди мужчин самым титулованным должен стать Мартен Фуркад– четыре золота и одно серебро.

Также Gracenote приняли во внимание возможность отстранения России от Олимпийских игр. Больше всего от этого выиграет Германия, которой дополнительно достанутся четыре медали.

Напомним, двукратный призер Олимпийских игр Вита Семеренко заявила, что возвращение в биатлон дается ей с трудом.