В Житомире Федерация стрельбы из лука провела мастер-класс на грантовые средства ОГА

Вчера в Житомире состоялся мастер-класс, который в рамках грантового проекта от облгосадминистрации провела в городе Федерация стрельбы из лука.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, учителя школ Житомирщины и общественность ознакомились с таким видом спорта как стрельба из лука, а также узнали о искусстве средневекового боя.

Сначала присутствующие узнали о том, какие луки бывают, чем они отличаются, что нужно для занятий, а также познакомились с искусством средневекового боя, который понемногу приобретает популярность в области.

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После теоретической части все желающие имели возможность попробовать себя в роли лучника.

«Мы проводим такие мероприятия, чтобы популяризировать этот вид спорта. С 2015 года наша федерация начала свою работу в Житомирской области, однако мало людей знают, что в Житомире можно учиться, тренироваться стрельбе из лука. Сейчас у нас есть группа из 10 детей, однако сюда к нам приходят тренироваться и уже опытные спортсмены. Благодаря поддержке областной и местной власти мы укрепляем свою материальную базу», – рассказал УНИАН президент Житомирской федерации стрельбы из лука Александр Большаков.

Он уточнил также, что мастер-класс призван рассказывать и популяризировать этот вид спорта.