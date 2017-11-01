Гимнаст Радивилов признан лучшим спортсменом октября в Украине

Гимнаст Игорь Радивилов признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом октября в Украине, сообщает официальный сайт НОК.

Его личный наставник Вячеслав Лаврухин назван лучшим тренером второго осеннего месяца соответственно.

Подводя итоги спортивного октября Экспертная комиссия НОК отметила достижения украинцев на самых престижных международных стартах по спортивной гимнастике, велоспорту, пулевой стрельбе и фехтованию.

Высокого признания НОК бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Игорь Радивилов удостоен благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира. В канадском Монреале опытный украинец в опорном прыжке завоевал «серебро», уступив обладателю первого места лишь одну тысячную балла (!).

Еще в одном финале – в упражнениях на кольцах Игорь Радивилов также продемонстрировал хороший результат, войдя в Топ-6 сильнейших гимнастов планеты.

Радивилов впервые получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине.