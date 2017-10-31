Бубка: до старта олимпийских соревнований в Пхенчхане осталось 100 дней, олимпийцы продолжают борьбу за путевки на Игры-2018

Президент Национального олимпийского комитета Украины принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке к Олимпийским играм, где проинформировал о работе НОК по обеспечению участия наших олимпийцев в главных зимних стартах четырехлетия и очертил основные проблемы дальнейшего развития спорта, сообщает НОК Украины.

«Неделю назад на родине Олимпийских игр в Греции был зажжен огонь XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Символично, что наше заседание проходит в знаменательную дату, ведь именно через 100 дней в Корее стартуют соревнования сильнейших спортсменов Планеты. Сегодня олимпийцы продолжают подготовку и борьбу за заветные путевки на Игры-2018. Верю, что они уверенно преодолеют этот непростой путь и достойно будут защищать честь страны в далекой Корее. Сегодня – на финишной прямой олимпийской подготовки важно еще больше объединить усилия и обеспечить все необходимые условия для выполнения в полном объеме всех запланированных задач», - подчеркнул Сергей Бубка.

Главный олимпиец страны проинформировал, что традиционно Национальный олимпийский комитет тесно сотрудничает с Министерством молодежи и спорта, национальными федерациями, физкультурно-спортивными обществами и Оргкомитетом Игр и не остается в стороне от важного процесса подготовки к Играм, оказывая максимальную поддержку Минмолодьспорта и федерациям в подготовке наших спортсменов к Олимпийским играм.

«Благодаря усилиям Национального олимпийского комитета имеем полную поддержку и взаимопонимание от наших международных коллег: Международного Олимпийского Комитета и Европейских Олимпийских Комитетов. Именно такое взаимопонимание, авторитет Украины в олимпийском движении наша активная позиция в рамках сотрудничества с Олимпийской Солидарностью Международного Олимпийского Комитета позволили нам существенно увеличить количество ежемесячных стипендий для атлетов элитной группы, которые готовятся к Пхенчхану. 26 олимпийцев ежемесячно получают поддержку НОК, общий объем которой составляет более чем 6 миллионов 300 тысяч гривен», - подчеркнул Сергей Бубка.

Он также отметил, что Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством молодежи и спорта продолжает заниматься обеспечением наших представителей зимних видов спорта спортивным оборудованием, инвентарем, формой. В 2017 году на решение этих вопросов предусмотрено более 8 миллионов гривен. Благодаря поддержке спонсоров и партнеров Олимпийского комитета наши федерации испытывают не только моральную поддержку, но и получают существенную финансовую и материальную помощь. В 2017 году общая сумма такой помощи только зимним федерациям с учетом стипендий составила около 15,6 миллионов гривен.

Президент НОК также отметил тесное сотрудничество и поддержку и от корейских коллег, в частности, налажено эффективное взаимодействие с Посольством Республики Корея в Украине во главе с Ли Янг Гу и новоназначенным Послом Украины в Корее Александром Гориным.

«Мы тесно сотрудничаем с ними и решаем все необходимые вопросы относительно пребывания украинцев в Пхенчхане. Специалисты Национального олимпийского комитета принимают активное участие в совещаниях Оргкомитета по вопросам безопасности, аккредитации, билетной программы. На сегодня мы уже провели предварительную аккредитацию делегации, медицинского персонала и украинских журналистов, получаем все необходимые разрешения, в частности на ввоз оружия, регистрации радиочастот и прочее. В сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта, национальными федерациями ведется работа по обеспечению авиаперевозки команды и спортивного оборудования», - проинформировал Сергей Бубка.

Особое внимание глава НОК уделил вопросам поддержки спортсменов и тренеров. «Не секрет, что именно благодаря высокому потенциалу и весомому вкладу тренеров Украина в течение многих лет находила среди молодых спортсменов таланты и воспитывала Олимпийских чемпионов и призеров. Благодаря инициативе Исполкома Национального олимпийского комитета, народных депутатов, поддержке спортивной общины, Правительства в государственном бюджете на 2017 год для повышения оплаты труда ведущих украинских тренеров было выделено дополнительно более 60 миллионов гривен. Это позволило значительно улучшить условия для работы в нашей стране высококвалифицированных кадров. Также очень приятно, что с сентября 2017 года повышена зарплата тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ. Важным шагом стало увеличение размера стипендий Президента Украины выдающимся спортсменам и тренерам. Все эти положительные моменты играют крайне важную роль в подготовке наших спортсменов!», - подчеркнул Бубка, выразив признательность руководству государства – Президенту, Правительству и Парламенту, членам Оргкомитета за понимание и весомую поддержку на всех этапах прохождения этих жизненно необходимых решений.

По глубокому убеждению Сергея Бубки крайне важным остается вопрос улучшения жилищно-бытовых условий спортсменов-кандидатов на участие в зимних Играх-2018 и их тренеров.

Вместе с тем, стратегическим направлением также является обеспечение чистоты спорта и борьба с допингом – чумой мирового спорта 21-го века. «Здесь не может быть никаких компромиссов, речи об экономии средств или какой-либо избирательности. Нулевая терпимость, использование современных технологий и инвестиции в развитие Национального антидопингового центра и антидопинговых программ, просветительская деятельность с привлечением атлетов, а также их антуража – тренеров, врачей, агентов и тому подобное – без этого мы не сможем двигаться вперед в борьбе с этим страшным злом», - подчеркнул президент НОК.

По словам Сергея Бубки, отдельного внимания требует создание и сохранение спортивной инфраструктуры, в частности, строительства центра зимних и летних видов спорта в Киеве по вул. Тростянецкой, создание центра олимпийской подготовки по биатлону в Тернопольской области, строительство біатлонно-лыжного стадиона в Буковеле, строительство лижеролерної трассы в Сумской области, а также строительства в Одесской области на базе детского центра «Молодая гвардия» спортивного комплекса и стадиона.

«Безусловно, не надо забывать, что Олимпийские игры – уникальные старты, где соревнуются лучшие спортсмены Планеты! Каждый спортсмен едет на Олимпиаду, чтобы показать свой лучший результат, а в каждом его успехе есть и доля, вклад поддержки спортивных болельщиков! Поэтому хотелось бы, чтобы освещение Олимпийских игр, подготовки к ним было обеспечено на должном уровне. Имеем надежду, что украинский болельщик в полном объеме увидит олимпийские соревнования и болеть за наших героев!», - выразил надежду главный олимпиец страны.