ФСО "Динамо" Украины отмечает 93-летие

31 октября Физкультурно-спортивное общество "Динамо" отмечает 93-ю годовщину со дня основания, сообщает официальный сайт ФСТ.

ФСО «Динамо» является одной из старейших спортивных организаций страны и одной из самых успешных на мировых спортивных аренах. Начиная с 1952 года (участие спортсменов Общества в Олимпийских играх в Хельсинки), добыто 174 олимпийских медали (53 золотых, 51 серебряная и 70 бронзовых), чемпионами и призерами стали 165 спортсменов.

За период Независимости завоевано 73 олимпийские награды (22 золотые, 20 серебряных и 31 бронзовая). На последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины было 102 динамовских атлеты из 22 территориальных организаций, что составляет почти 50 процентов от общего количества украинских атлетов. На Играх динамовцы завоевали семь наград: 4 серебряные и 3 бронзовые.

За историю своего существования общество воспитало плеяду выдающихся спортсменов и тренеров. Среди них: Герой Украины Яна Клочкова (плавание), Валерий Лобановский, Олег Блохин, Леонид Буряк (футбол),Олимпийские чемпионы и призеры Игр Валерий Борзов, Виктор Брызгин (легкая атлетика), Людмила Турищева, Екатерина Серебрянская, Лилия Подкопаева, Валерий Гончаров, Рустам Шарипов, Анна Ризатдинова (гимнастика), Елена Пидгрушная, сестры Семеренко (биатлон), Григорий Крисс, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан (фехтование), Павел Тимощенко (современное пятиборье), Александр Усик (бокс) и многие другие.

За 8 месяцев текущего года на чемпионатах мира и Европы динамовцы завоевали 92 награды. На всемирной Универсиаде – 17. Чемпионами мира и Европы стали - фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк. Серебряные призеры чемпионата мира: Михаил Романчук (плавание) , Юлия Ткач (вольная борьба), Игорь Радивилов (гимнастика). Бронзовые призеры чемпионата мира - Анна Волошина и Елизавета Яхно (плавание).

На протяжении всей своей истории ФСО «Динамо» содействует реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, повышению уровня физической и профессиональной подготовки работников правоохранительных органов. Сейчас Общество насчитывает 184 тысячи членов, работников правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб из 23 областных и Киевской городской организации общества. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере развития физической культуры и спорта со всеми правоохранительными ведомствами.

Приоритетным направлением традиционно остается работа с детьми, особенно из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, семей участников АТО и тому подобное. Проводятся совместные мероприятия с Департаментом превентивной деятельности Национальной полиции Украины. Цель - привлечь детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом и таким образом отвлечь от негативного влияния «улицы». Совместно с Нацполицией реализуется проект «Спорт-полиция-дети». В рамках проекта к занятиям спортом привлечены тысячи детей. Среди них - дети участников АТО, а также маленькие украинцы, семьи которых оказались в трудных ситуациях.Ежегодно проводятся соревнования по программе «Юный динамовец».

Итоги деятельности является убедительным свидетельством, что девиз общества: «Сила в движении и единстве» остается актуальным в условиях украинского настоящего.