Сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Дэвиса со Швецией в Днепре

Мужская сборная Украины по теннису проведет матч первого раунда Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против Швеции 2-го и 3 февраля в Днепре.

Поединки будут проводиться на кортах ВТК «Мегарон», где наша команда играла шесть раз и ни разу не уступала. Одна из этих встреч — матч с теми же шведами в апреле 2013 года. Тогда наша сборная выиграла со счетом 3:2.

Стоит отметить, что с нового года изменится формат проведения матчей в Первой группе. Каждая встреча будет проводиться по формуле трех сетов, а весь матч пройдет в два дня вместо трех: в пятницу - две одиночные встречи, в субботу - парная и еще две одиночные встречи.

Напомним, что в последней игре за право остаться в Первой группе Евро-африканской зоны наша команда всухую одолела Израиль – 5:0.