Украинские спортсмены могут рассчитывать на 40 лицензий в 11 видах соревнований на зимних Олимпийских играх - Кириленко
15:04, 31 октября 2017Другое
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Ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане в 2018-м году.
40 украинских спортсменов могут принять участие в Олимпиаде Пхенчхан-2018 / twitter.com/KyrylenkoVyach
Украинские спортсмены могут рассчитывать на 40 лицензий в 11 видах соревнований на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся в 2018 году.
Об этом заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в своем Twitter.
"Провел заседание Оргкомитета по подготовке участия в Олимпиадах и Паралимпиадах: на Олимпиаду в Пхенчхане планируем 40 лицензий в 11 видах", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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