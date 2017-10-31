Украинские спортсмены могут рассчитывать на 40 лицензий в 11 видах соревнований на зимних Олимпийских играх - Кириленко

15:04, 31 октября 2017
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Ближайшая зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане в 2018-м году.

40 украинских спортсменов могут принять участие в Олимпиаде Пхенчхан-2018 / twitter.com/KyrylenkoVyach

Украинские спортсмены могут рассчитывать на 40 лицензий в 11 видах соревнований на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся в 2018 году.

Об этом заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в своем Twitter.

"Провел заседание Оргкомитета по подготовке участия в Олимпиадах и Паралимпиадах: на Олимпиаду в Пхенчхане планируем 40 лицензий в 11 видах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Теги: #Пхенчхан-2018 Украина 40 лицензий