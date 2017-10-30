Свитолина завершила сезон-2017 в ранге шестой ракетки мира, покинув топ-5
По результатам WTA Finals в Сингапуре украинка потеряла две позиции в рейтинге.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга после выступления на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.
Свитолина опустилась с четвертой строчки рейтинга на шестую и именно на этой позиции завершит сезон 2017 года.
Напомним, что в этом году несколько недель Свитолина находилась на третьем месте в реестре, что стало национальным рекордом Украины, однако результаты на осенних турнирах немного ухудшили ее положение.
Напомним, Свитолина проиграла два первых матча на Итоговом турнире и одержала победу в уже ничего не значащем для нее матче с Симоной Халеп, заняв в итоге третье место в группе
Халеп, в свою очередь, сумела «со скрипом» удержаться на первой позиции, хотя всего на 40 очков от нее отстает испанка Гарбинье Мугуруса. Чемпионка WTA Finals Каролин Возняцки стала третьей — датчанка благодаря столь громкому успеху поднялась с шестого места.
Что касается остальных украинок, то Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко сохранили свои прежние места в топ-100 списка — 43-е, 86-е и 93-е соответственно.