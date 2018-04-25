Песчаный барьер: что происходит с пляжным волейболом в Украине

Рождение пляжного волейбола произошло еще в отмеченные Великой депрессией 20-е годы прошлого века на песчаных пляжах Санта-Моники в Калифорнии. В то время пляжный волейбол был лишь одним из видов развлечений «золотой молодежи», но постепенно превратился в настоящее спортивное действо с напряженными баталиями. Очень скоро перекочевал он и в Европу, где пионерами развития пляжного волейбола были французы. Вслед за ними ощутили вкус новой игры болгары, чехи, латыши. В первые годы команды состояли, как и в классическом волейболе, из шести человек, потом – из трех-четырех. Первый же матч в нынешнем формате «два на два» состоялся еще в 1930-м году в колыбели этой игры - Санта-Монике.

Ключевую роль в обретении бич-воллеем профессионального статуса сыграли США и Бразилия, где вокруг этого вида спорта в 70-е-80-е начался большой бум. В 1993-м пляжные волейболисты, наконец, влились в олимпийскую семью, кроме того, была сформирована единая система международных турниров, которые объединились в Мировой тур, вершиной которого является «Большой шлем», по аналогии с теннисным. В последние годы Международная федерация волейбола (FIVB) сформировала также систему «звезд», согласно которой самые престижные крупные турниры имеют статус пятизвездочных, далее идут соревнования с четырьмя, тремя, двумя и одной звездой.

Тон в мировом пляжном волейболе задают игроки США и Бразилии, хотя в последние годы отмечают значительный прогресс европейцев. К примеру, если на первых для «пляжников» Олимпийских играх-1996 в Атланте пьедестал у мужчин и женщин заняли представители двух Америк, а также Австралии, то на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро европейским парам удалось впервые отвоевать 50% мест на подиуме, а немецкий женский дуэт Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст стали олимпийскими чемпионами, повторив достижение своих соотечественников 2012 года - Юлиуса Бринка и Йонаса Рекерманна.

В том самом 1996 году, когда бич-воллей дебютировал на Олимпиаде, он, наконец-то, получил статус самостоятельного вида спорта и в Украине. До этого отдельные соревнования проходили на территории нашей страны, разве что, стихийно, без четкой организационной структуры.

Объединить разрозненные частички в единое целое удалось человеку, которого с полным правом можно назвать волейбольной легендой, – Ивану Тищенко. Достаточно сказать, что в далеком 1956 году, будучи игроком сборной СССР, Тищенко выигрывал бронзу чемпионата мира в «классике». В начале 90-х Иван Михайлович участвовал в создании независимой Федерации волейбола Украины, а в середине того же десятилетия с энтузиазмом, которому позавидуют и многие молодые, заложил фундамент для появления в стране нового вида спорта на песке.

Первый официально признанный чемпионат Украины среди мужских и женских команд состоялся летом 1996 года на пляже «Ланжерон» в Одессе. Первыми чемпионами страны стали одесситы Александр Сорокалет и Александр Муравьев, а также луганчанки Галина Замрий и Виктория Илларионова. В том же году состоялись первые соревнования и на Кубок.

Структура турниров, которые проводятся под эгидой Федерации волейбола Украины, достаточно обширна. Это и чемпионаты Украины среди молодежи и юниоров в возрасте от 14-ти до 23 лет, и даже зимний чемпионат Украины, матчи которого проводятся не на песке, а в зале, но, все же, по правилам пляжного волейбола.

Вообще же, отсутствие специально приспособленных для тренировок и турниров по пляжному волейболу «зимних» площадок – одна из главных и насущных проблем данного вида спорта в Украине. В прогрессивных, с точки зрения развития спорта, странах давно построены целые комплексы, предназначенные для пляжных видов спорта, которые способны принимать турниры круглый год в любую погоду. К примеру, в одной только столице Латвии – Риге – функционируют три таких спортивных центра. Может быть, поэтому одна из латвийских пар уже становилась призером Олимпийских игр в 2012 году, а недавно Рига успешно принимала очередной чемпионат Европы по пляжному волейболу…

О том, что украинским «пляжникам» катастрофически не хватает качественно оборудованных помещений для тренировок в холодное время года, в один голос говорят все, кто связан с пляжным волейболом. Однако дело с мертвой точки не движется. Ирония в том, что весной этого года в Ивано-Франковске открыли-таки красивый современный зал с песочным покрытием, однако его, похоже, в единоличное пользование взяли себе футболисты-«пляжники», а волейболистов не подпускают туда на пушечный выстрел.

«О причинах можно лишь догадываться, - говорит в беседе с УНИАН заслуженный тренер Украины, бывший руководитель комиссии по пляжному волейболу при ФВУ Валерий Самодай. – На протяжении всего времени, что я нахожусь в пляжном волейболе (а это 20 с лишним лет), идут разговоры о том, что где-то планируется строительство той или иной крытой площадки для пляжного волейбола. Мол, утвердили проекты, построили стены, завезли песок… Но дальше разговоров ничего не идет. Единственное место во всей Украине, где можно зимой поработать на песке, – зал в Запорожье при местной ШВСМ, но он не отвечает никаким требованиям пляжного волейбола. Из-за своих небольших размеров он кое-как подходит для минимального поддержания формы в зимнее время, но никак не для проведения соревнований».

Еще 10—20 лет назад была широко распространена практика, когда даже ведущие спортсмены-«пляжники» с наступлением осени переквалифицировались в обычных классических волейболистов и присоединялись к своим клубам. Так игроки были обеспечены практикой круглый год и не теряли тонус. Самый известный пример спортсмена, добившегося громадных успехов и в одном, и в другом виде спорта, – американец Карч Кирай, который сперва выиграл две Олимпиады (1984 и 1988 гг.) в составе сборной США по волейболу классическому, а затем, с перерывом в восемь лет, в 1996-м, поднялся на верхнюю ступень пьедестала уже как «пляжник». В турнирах по пляжному волейболу Карч Кирай принимал участие до 2007 года и завершил выступления в 46-летнем возрасте.

«С тех пор пляжный волейбол ушел вперед, игроки перешли к более профессиональному подходу. Это отдельный вид спорта, который требует полноценной отдачи круглый год, и совмещать, как это было раньше, уже не получается, – говорит Валерий Самодай. – К тому же, временные рамки сезона в пляжном волейболе сильно расширились. Первые международные турниры проходят в январе, а заключительные – как раз сейчас, в конце октября. У тех, кто рассчитывает на серьезные успехи, отвлекаться еще и на «классику» времени нет. Хотя есть и такие волейболисты, для которых пляжный волейбол остается отдушиной, они играют на турнирах на песке летом, скорее, для души».

К последним можно отнести Олега Плотницкого – одного из самых талантливых молодых волейболистов не только в Украине, но и в Европе. Дуэт харьковчанина Плотницкого и воспитанника Ровно Ильи Ковалева в 2014-2016 годах занимал призовые места на чемпионатах мира и континента разных возрастов. При этом параллельным курсом развивалась карьера парней в классическом волейболе, где главный успех – сенсационное серебро в составе сборной Украины на Евро-2016 среди 20-летних. Плотницкий на этом турнире получил награду лучшего игрока.

На данный момент стратегический выбор между классическим и пляжным волейболом Олег сделал, признался он в беседе с УНИАН. «Развитие классического волейбола в Украине проходит чуть быстрее, чем пляжного, - считает Плотницкий, выступающий в составе чемпиона Украины по классическому волейболу – харьковского «Локомотива». - Это больше игр, лучше организация тренировочного процесса. И финансирование играет, конечно, далеко не последнюю роль».

По его словам, на сегодняшний день украинскому игроку в пляжный волейбол невозможно заработать на жизнь себе и своей семье. «Рано или поздно юношеский максимализм уходит на второй план, и ты начинаешь задумываться о том, что карьера спортсмена не вечна, и нужно думать о том, что будет через 10 лет, через 20», - говорит он.

«У нас в стране нет условий для тренировок в холодное время года. Одна–две площадки для тренировок в зимний период – это недостаточно для качественной подготовки. В результате, украинские спортсмены долго втягиваются в новый сезон и добиваются более скромных результатов, по сравнению даже со странами ближнего зарубежья – Латвией, Беларусью, Россией. В Украине же многие хотят быстрого результата, но при этом мало что делают, чтобы этот результат состоялся. Чаще всего министерство, при обеспечении сборных, ограничивается минимальными средствами, которые идут на то, чтобы покрыть самые необходимые расходы. В Украине много хороших перспективных игроков по пляжному волейболу, и если их развитию уделять достаточно времени, то появятся высокие результаты. Но беда в том, что чаще приходится слышать одни обещания, что все наладится, а реальных дел не так много. Оттого мы больше топчемся на месте», - констатирует Плотницкий.

Самые крупные и престижные турниры по пляжному волейболу имеют солидный призовой фонд, но для того, чтобы попасть на них, нужно иметь соответствующий рейтинг. Он, в свою очередь, основывается на результатах той или иной пары на более мелких соревнованиях.

«Чем выше ранг турнира, тем выше призовой фонд. А на международных турнирах категории EEVZA (Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации, – УНИАН), на которые украинцы выезжают чаще всего, много не заработаешь. Например, за первое место дают 300 евро: на двоих человек - это не деньги. Если бы у наших пар было больше выездов, появлялось бы больше шансов поднять рейтинг. Из-за бюрократических проволочек спортсменам часто приходится тратить свои деньги, ездить на сборы и на турниры в долг. Конечно, хорошо, что кроме государства, на помощь приходят спонсоры. Весомую поддержку, к примеру, многим парам оказывает завод «Мотор-Сич»», – говорит Валерий Самодай.

Развитие пляжного волейбола в мире привело к большим переменам не только в количестве турниров, но и в методиках тренировок. Ведущие спортсмены получают постоянную опеку и путешествуют по турнирам с целыми командами профессионалов. К примеру, уже упоминавшиеся олимпийские чемпионки Рио-2016 и чемпионки мира 2017 года немки Лаура Людвиг и Кира Валькенхорст имеют в своем распоряжении штаб специалистов, куда входят главный тренер, ассистент тренера, два физиотерапевта, врач, два статистика и психолог.

О подобной поддержке украинским спортсменам приходится только мечтать. За 21-летнюю историю пляжного волейбола в Украине наши представители еще ни разу не пробивались на главные старты четырехлетия – Олимпийские игры. Хотя, как признается Валерий Самодай, в обозримом будущем шансов преодолеть этот барьер у «пляжников» все же больше, чем у сборных по классическому волейболу.

«У нас есть три-четыре мужских пары среднего возраста, на которых можно надеяться в ближайшем будущем. Если ребята сумеют прибавить, то, я считаю, цель поехать в Токио в 2020 году не будет казаться столь недостижимой. У женщин ситуация немного сложнее. Лучшая украинская пара Валентина Давидова/Евгения Щипкова уже довольно возрастная. Сейчас дуэт показывает очень хорошие результаты – в этом году он представлял Украину на чемпионате мира, куда украинки не попадали уже последние четыре года. Но сумеет ли эта пара удержать свой уровень в ближайшие, как минимум, пару лет, не известно», - говорит Самодай.

По его словам, времени осталось не так много, а система отбора на Игры очень жесткая, тем не менее, есть надежда, что кто-то еще появится. «В Токио попадают лишь 24 пары в мужской и женской категориях. Для того, чтобы войти в это число, нужно постоянно быть в тонусе и участвовать в максимальном количестве турниров Мирового тура, где украинские пары бывают, к сожалению, не так часто. Пропустил хотя бы месяц из-за повреждения – и ты уже падаешь в рейтинге, а потом вернуться на прежние позиции очень сложно», – отмечает он.

Впрочем, пляжному волейболу как виду спорта в Украине всего 21 год, и требовать чудес за такое короткое время было бы неправильно. Традиции бич-воллея, собственно говоря, только начинают закладываться в нашей стране, и проявляется это в разных факторах, которые не так заметны сейчас, но могут сыграть большое значение в перспективе.

Количество людей, профессионально занимающихся пляжным волейболом в Украине, с каждым годом растет: чемпионат страны в 2017-м собрал рекордные 848 участников, а призовой фонд турнира впервые дошел до 150 тысяч гривен. С не меньшим успехом прошел и Кубок Украины, проводившийся в рамках фестиваля Z-Games в одесской Затоке. Важным событием с точки зрения подготовки молодых спортсменов стало открытие отделения пляжного волейбола в Харьковском областном высшем училище физкультуры и спорта.

Из таких неприметных вроде бы кирпичиков, хочется верить, складывается основа и будущих олимпийских пьедесталов украинского пляжного волейбола. Они обязательно будут – стоит лишь перестать ждать «манны небесной» и начать ценить то, что имеем.

Юрий Трохимчук