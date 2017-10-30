Олимпийская чемпионка Гуцу жалеет, что разгласила имя своего насильника (видео)

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу в интервью "Сніданку з 1+1" призналась, что жалеет о том, что назвала имя белорусского спортсмена Виталия Щербо, который, по ее словам, изнасиловал ее 26 лет назад.

Напомним, преступление, как утверждает Татьяна Гуцу, состоялось на чемпионате мира по гимнастике в 1991 году в Штутгарте, где Гуцу и Щербо выступали в составе объединенной команды сразу после распада СССР.

Если раньше Татьяна Гуцу говорила о намерении подать в суд, то теперь у утверждает, что свое признание сделала под влиянием громкого скандала в Голливуде с участием продюсера Харви Вайнштейна.