Олимпийская чемпионка Гуцу жалеет, что разгласила имя своего насильника (видео)
13:11, 30 октября 2017Другое
781
Новое заявление Татьяна Гуцу сделала в эфире "1+1".
Татьяна Гуцу / championat.com
Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу в интервью "Сніданку з 1+1" призналась, что жалеет о том, что назвала имя белорусского спортсмена Виталия Щербо, который, по ее словам, изнасиловал ее 26 лет назад.
Напомним, преступление, как утверждает Татьяна Гуцу, состоялось на чемпионате мира по гимнастике в 1991 году в Штутгарте, где Гуцу и Щербо выступали в составе объединенной команды сразу после распада СССР.
Если раньше Татьяна Гуцу говорила о намерении подать в суд, то теперь у утверждает, что свое признание сделала под влиянием громкого скандала в Голливуде с участием продюсера Харви Вайнштейна.
Олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу жалеет, что назвала имя белорусского спортсмена в признании о изнасиловании
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter