Возняцки обыграла в финале Уильямс, став чемпионкой Итогового турнира WTA

Каролина Возняцки из Дании завоевала титул лучшей теннисистки Итогового чемпионата WТА в Сингапуре. В финале она переиграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Во второй партии Возняцки имела преимущество - 5:0, но американка сумела вернуться в игру и взяла четыре гема подряд. Лишь при счете 5:4 в свою пользу у датской теннисистки появились два матчбола, и со второй попытки она воспользовалась шансом, одержав победу.

Поединок продолжался 1 час 29 минут. Обращает на себя внимание количество невынужденных ошибок - 32 у Уильямс и всего лишь 8 у Возняцки.

Для 27-летней Возняцки этот титул стал 27-м в карьере, однако самым престижным. Она ни разу не побеждала на турнирах Большого Шлема и впервые триумфовала на WTA Finals. Каролина завершит год на третьем месте в рейтинге WТА, а Винус Уильямс останется пятой ракеткой мира.

Как сообщал УНИАН, украинка Элина Свитолина впервые в своей карьере принимала участие в Итоговом турнире WТА, но заняла третье место в группе и не попала в полуфинал.