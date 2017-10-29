Украинка Марта Костюк выиграла юниорский теннисный Итоговый турнир

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей юниорского Итогового турнира в Шенжу, обыграв в финале представительницу Словении Кайя Юван со счетом 6:4, 6:3.

Об этом сообщает твиттер ITF.

15-летняя Костюк отметилась в матче одним эйсом и двумя двойными ошибками.

Отметим, что Марта, которая была самой молодой участницей турнира, не проиграла при этом соперницам ни одного сета.

Кроме того, в этом году Костюк одержала две победы на юниорских турнирах Большого Шлема: в январе она выиграла Australian Open в одиночном разряде, а в сентябре – US Open в паре.