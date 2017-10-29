Украинка Марта Костюк выиграла юниорский теннисный Итоговый турнир
11:59, 29 октября 2017Другое
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15-летняя теннисистка не проиграла на соревновании ни одного сета.
Марта Костюк / sapronov-tennis.org
Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей юниорского Итогового турнира в Шенжу, обыграв в финале представительницу Словении Кайя Юван со счетом 6:4, 6:3.
Об этом сообщает твиттер ITF.
15-летняя Костюк отметилась в матче одним эйсом и двумя двойными ошибками.
Отметим, что Марта, которая была самой молодой участницей турнира, не проиграла при этом соперницам ни одного сета.
Кроме того, в этом году Костюк одержала две победы на юниорских турнирах Большого Шлема: в январе она выиграла Australian Open в одиночном разряде, а в сентябре – US Open в паре.
@marta_kostyuk defeats Kaja Juvan 64 63 to win the 2017 ITF Junior Masters!!
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