Сборная Украины по регби обыграла Швецию в стартовой игре чемпионата Европы
Матч завершился со счетом 29:8.
Сегодня в Одессе мужская национальная сборная Украины одержала победу над командой Швеции со счетом 29:8 в первом матче чемпионата Европы по регби-15 в дивизионе «Conference 1 North», сообщает официальный сайт Федерации регби Украины.
Во многом сказался опыт и сыгранность украинской команды. Это в первую очередь касается игры хозяев поля при стандартах, где у шведов не получалось ровным счётом ничего. Хорошо проявили себя форварды и флай-хав Сергей Церковный, умело руководивший действиями партнёров и отличившийся дублем.
Скандинавы уповали на креативность десятого номера и ошибки украинцев. Но класс хозяев объективно был выше. Шведам удалось организовать попытку в первом тайме и забить штрафной после перерыва. Интересно, что удары по воротам у гостей изначально исполнял хукер, так и не отличившийся результативными действиями.
Сборная Украины четырежды приземляла мяч в зачётке соперника. Олег Косарев точно исполнил три реализации и штрафной. В концовке эмоции захлестнули регбистов, как следствие, болельщики увидели две жёлтых и две красных карточки, но это не помешало украинской дружине добыть заслуженную победу.
Следующий поединок с участием подопечных Валерия Кочанова в рамках первенства Старого Света пройдет 4 ноября в Паневежисе против сборной Литвы.
Украина (15) 29:8 (8) Швеция
Попытки: Церковный (25, 59), В. Литвиненко (32, 54) – Арвидсон (12);
Реализации: Косарев (26, 55, 60) – Горомару-6;
Штрафные: Косарев (7) – Кларен (49);
Жёлтые карточки: Зализняк (62), В. Литвиненко (74) – нет;
Красные карточки: Радчук (77) – Кожани (77).
Результаты игр ЧЕ в дивизионе «Conference 1 North»:
14.10.2017 Швеция – Венгрия 12:10
21.10.2017 Венгрия – Латвия 6:12
28.10.2017 Украина – Швеция 29:8
28.10.2017 Латвия – Литва 19:33