Сборная Украины по регби обыграла Швецию в стартовой игре чемпионата Европы

Сегодня в Одессе мужская национальная сборная Украины одержала победу над командой Швеции со счетом 29:8 в первом матче чемпионата Европы по регби-15 в дивизионе «Conference 1 North», сообщает официальный сайт Федерации регби Украины.

Во многом сказался опыт и сыгранность украинской команды. Это в первую очередь касается игры хозяев поля при стандартах, где у шведов не получалось ровным счётом ничего. Хорошо проявили себя форварды и флай-хав Сергей Церковный, умело руководивший действиями партнёров и отличившийся дублем.

Скандинавы уповали на креативность десятого номера и ошибки украинцев. Но класс хозяев объективно был выше. Шведам удалось организовать попытку в первом тайме и забить штрафной после перерыва. Интересно, что удары по воротам у гостей изначально исполнял хукер, так и не отличившийся результативными действиями.

Сборная Украины четырежды приземляла мяч в зачётке соперника. Олег Косарев точно исполнил три реализации и штрафной. В концовке эмоции захлестнули регбистов, как следствие, болельщики увидели две жёлтых и две красных карточки, но это не помешало украинской дружине добыть заслуженную победу.

Следующий поединок с участием подопечных Валерия Кочанова в рамках первенства Старого Света пройдет 4 ноября в Паневежисе против сборной Литвы.

Украина (15) 29:8 (8) Швеция

Попытки: Церковный (25, 59), В. Литвиненко (32, 54) – Арвидсон (12);

Реализации: Косарев (26, 55, 60) – Горомару-6;

Штрафные: Косарев (7) – Кларен (49);

Жёлтые карточки: Зализняк (62), В. Литвиненко (74) – нет;

Красные карточки: Радчук (77) – Кожани (77).

Результаты игр ЧЕ в дивизионе «Conference 1 North»:

14.10.2017 Швеция – Венгрия 12:10

21.10.2017 Венгрия – Латвия 6:12

28.10.2017 Украина – Швеция 29:8

28.10.2017 Латвия – Литва 19:33