Украинские шпажисты добыли три медали этапа Кубка мира по фехтованию в Берне

19:51, 28 октября 2017
Другое
102

На счету Богдана Никишина - серебро, у Игоря Рейзлина и Владимира Станкевича - по бронзе. 

Нікішин вперше отримав звання кращого спортсмена місяця в Україні / noc-ukr.org

В Берне (Швейцария) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, в котором сразу три медали завоевали украинцы, сообщает официальный сайт соревнований

В финале украинец Богдан Никишин проиграл корейцу Сангиюнг Парку со счетом 8:15. Таким образом, Никишину досталась серебряная медаль. 

В свою очередь, в полуфинале Игорь Рейзлин уступил Никишину, а Станкевич - Парку. С учетом того, что "малый финал" на этапах Кубка мира не проводится, обоим проигравшим были вручены бронзовые награды.

В воскресенье состоятся командные соревнования.

Этап КМ по фехтованию на шпагах проходит в Берне с 27 по 29 октября. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фехтование Кубок мира#Никишин серебро этап КМ