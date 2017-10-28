Украинские шпажисты добыли три медали этапа Кубка мира по фехтованию в Берне

В Берне (Швейцария) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, в котором сразу три медали завоевали украинцы, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале украинец Богдан Никишин проиграл корейцу Сангиюнг Парку со счетом 8:15. Таким образом, Никишину досталась серебряная медаль.

В свою очередь, в полуфинале Игорь Рейзлин уступил Никишину, а Станкевич - Парку. С учетом того, что "малый финал" на этапах Кубка мира не проводится, обоим проигравшим были вручены бронзовые награды.

В воскресенье состоятся командные соревнования.

Этап КМ по фехтованию на шпагах проходит в Берне с 27 по 29 октября.