Украинские шпажисты добыли три медали этапа Кубка мира по фехтованию в Берне
19:51, 28 октября 2017Другое
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На счету Богдана Никишина - серебро, у Игоря Рейзлина и Владимира Станкевича - по бронзе.
Никишин дошел до финала этапа Кубка мира / noc-ukr.org
В Берне (Швейцария) завершился этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, в котором сразу три медали завоевали украинцы, сообщает официальный сайт соревнований.
В финале украинец Богдан Никишин проиграл корейцу Сангиюнг Парку со счетом 8:15. Таким образом, Никишину досталась серебряная медаль.
В свою очередь, в полуфинале Игорь Рейзлин уступил Никишину, а Станкевич - Парку. С учетом того, что "малый финал" на этапах Кубка мира не проводится, обоим проигравшим были вручены бронзовые награды.
В воскресенье состоятся командные соревнования.
Этап КМ по фехтованию на шпагах проходит в Берне с 27 по 29 октября.
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