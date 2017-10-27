Свитолина выиграла последний матч в WTA Finals

В Сингапуре завершился последний матч группового этапа теннисного WTA Finals-2017, где украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп, сообщает официальный сайт соревнований,

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Игра длилась чуть более часа и на протяжении всего этого времени украинка имела заметное преимущество. При этом, наша спортсменка досрочно потеряла все шансы пробиться в полуфинал, в то время, как ее сопернице Халеп нужна была только победа со счетом 2:0 по сетам для попадания в четверку лучших спортсменок.

Читайте такжеВинус Уильямс вышла в полуфинал WTA FinalsТем не менее, украинка вела игру, выиграла ряд геймов на подаче соперницы и ни разу не дала повод усомниться в своей победе.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице группы соотношение побед и поражений выглядит так: Каролин Гарсия и Каролин Возняки - по 2/1, Свитолина и Халеп - по 1/2.

Кроме Гарсии и Возняки в полуфинал из другой группы также вышли Каролина Плишкова и Винус Уильямс.

Решающие матчи турнира пройдут 28-29 октября.

Как сообщал УНИАН, WTA Finals-2017 - итоговый турнир года с участием 8 сильнейших теннисисток мира - проходит в Сингапуре с 22 по 29 октября.