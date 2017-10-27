Свитолина потеряла шансы на выход в полуфинал WTA Finals

В Сингапуре завершился предпоследний матч группового этапа теннисного WTA Finals-2017, где француженка Каролин Гарсия обыграла Каролин Возняки из Дании и, таким образом, преградила путь в полуфинал украинке Элине Свитолиной, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 7:5.

Выигравшая первые два матча на этом турнире с большим преимуществом Возняки легко взяла и стартовую партию в этом матче - 6:0, доведя разницу выигранныи и проигранных сетов до 5/0. После того, как датчанка фактически гарантировала себе место в полуфинале Итогового турнира года она явно потерял интерес к игре.

Во второй партии Возняки проиграла со счетом 3:6, а по ходу третьей вела с разницей в два гейма, но позволила оппонентке сравнять счет, а при 5:5, в свою очередь, проиграла два гейма подряд - 5:7.

Таким образом, у Возняки и Гарсии разница побед и поражений составляет 2:1, в то время как у Свитолиной - 0:2. И наша спортсменка никак не сможет догнать оппоненток в борьбе за 1-2 места в группе и выход в полуфинал.

Как сообщал УНИАН, в последнем матче группового турнира сойдутся Симона Халеп (Румыния) и Элина Свитолина (Украина). Игра начнется в 14.00 по киевскому времени.

WTA Finals-2017 - итоговый турнир года с участием 8 сильнейших теннисисток мира - проходит в Сингапуре с 22 по 29 октября.