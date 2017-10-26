Обе украинские профессиональные велокоманды могут исчезнуть до конца года

В 2018 году Украина может остаться без профессиональных команд в шоссейном велоспорте, сообщает SportArena.

На данный момент в Украине существуют две профессиональные шоссейные команды — Kolss Cycling Team и ISD, выступающие в европейском Континентальном туре — третьем по рангу велодивизионе.

Однако сейчас обе команды близки к прекращению своего существования из-за конфликта с руководством Федерации велоспорта Украины.

Об этом президент СК Кольсс Николай Скоренко и директор Международного спортивного клуба ИСД Марк Бельгейзимер заявили в открытом письме президенту Федерации велоспорта Украины Александру Башенко:

Роспуск Kolss Cycling Team и ISD оставит Украину без профессиональных команд в шоссейном велоспорте в 2018 году, а большинство украинских гонщиков — без места работы.

На данный момент в составах Kolss Cycling Team и ISD выступают практически все украинские велогонщики, за исключением двух представителей страны в Мировом Туре — Андрея Гривко из Астаны и неопрофи Марка Падуна (Bahrain Merida), а также гонщика Континентальной Amore & Vita Марлена Зморки, Александра Головаша (Minsk Cycling Club), Алексея Касьянова, Артема Теслера и Владимира Гоменюка, выступающих за китайскую Континентальную Yunnan Landscape и гонщика другой китайской Континентальной команды Hainan Jilun Сергея Гретчина.