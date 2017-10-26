Словенская биатлонистка, призер Олимпиады в Сочи попалась на допинге

Допинг-проба бронзовой призерки зимней Олимпиады-2014 словенской биатлонистки Теи Грегорин дала положительный результат. Об этом Международный олимпийский комитет уже проинформировал Международный союз биатлонистов.

Положительная проба была обнаружена в ходе перепроверки тестов с Олимпийских игр-2010 в Ванкувере. Она была взята 6-7 февраля 2010 года и показала наличие метаболита стимулятора гормона роста.

На данный момент Грегорин отстранена от всех соревнований. Слушания по ее делу пройдут в ноябре этого года.

Читайте такжеАнтидопинговые организации 17 стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018Отметим, что в сезоне-2009/10 Грегорин была десятой в общем зачете Кубка мира и в трех гонках Олимпийских игр-2010 вошла в десятку лучших, включая 5-е место в масс-старте.

В 2014 году она завоевала бронзу на Олимпийских играх в Сочи в гонке преследования, опередив украинку Валентину Семеренко, которая финишировала пятой.

Напомним, ранее МОК завершил перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр-2014. В конце ноября станет известно, будут ли допущены российские спортсмены к Олимпийским играм в Пхенчхане.