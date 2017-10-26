Шокирующий поступок: футзальный тренер избил арбитра (видео)

В матче любительских команд одной из футзальных лиг Украины случился из ряда вон выходящий инцидент – тренер одной из команд избил арбитра матча, сообщает Xsport.

Судья матча Viva Cup – PVM показал игроку хозяев желтую карточку, которая оказалась второй. После автоматического удаления главный тренер Viva Cup Роман Перадзе набросился на пожилого арбитра с кулаками.

В итоге матч был остановлен, а команде Viva Cup присуждено засчитано техническое поражение.

Видео инцидента (ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика 18+):