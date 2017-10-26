Шокирующий поступок: футзальный тренер избил арбитра (видео)
14:03, 26 октября 2017Другое
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Конфликт случился в матче двух любительских клубов.
Тренер жестоко избил арбитра / xsport.ua
В матче любительских команд одной из футзальных лиг Украины случился из ряда вон выходящий инцидент – тренер одной из команд избил арбитра матча, сообщает Xsport.
Судья матча Viva Cup – PVM показал игроку хозяев желтую карточку, которая оказалась второй. После автоматического удаления главный тренер Viva Cup Роман Перадзе набросился на пожилого арбитра с кулаками.
В итоге матч был остановлен, а команде Viva Cup присуждено засчитано техническое поражение.
Видео инцидента (ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика 18+):
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