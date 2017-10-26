Двое украинских стрелков взяли медали на Кубке мира, один - с рекордом
10:56, 26 октября 2017Другое
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Павел Коростылев завоевал серебро, а Олег Омельчук - бронзу.
Павел Коростылев / noc-ukr.org
Украинцы Павел Коростылев и Олег Омельчук завоевали медали на этапе Кубка мира в Индии по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, сообщает Хsport.
На турнире в Нью-Дели Омельчук завоевал бронзу, показав результат 218,8 очка, а Коростылев набрал 241,1 пункта и занял второе место, при этом установив мировой рекорд среди молодежи. Коростылеву не хватило 0,7 очка до золота этапа Кубка мира, которое досталось японцу Томоюки Мацуда.
Напомним, что в начале августа сборная Украны выступала на чемпионате Европы в Баку, где Коростылев стал трехкратным чемпионом. Омельчук же завоевал серебро в упражнении МП-6.
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