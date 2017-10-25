Ужасные ощущения: Свитолина переживает из-за поражения от Гарсии (видео)

Украинка Элина Свитолина после обидного поражения во втором туре Итогового турнира WTA выглядела крайне изможденной и разочарованной, но нашла в себе силы ответить на вопросы СМИ.

«Я не хочу вдаваться в детали (своего поражения, - УНИАН). Может быть, все мог решить один розыгрыш, но я упустила свои шансы и уже ничего не могу исправить. Я не могу вернуться на корт и переиграть матч.

Я не могу описать, как себя чувствую. Если бы у меня были слова для этого, то сказала бы... Ужасные ощущения.

Читайте такжеСвитолина в тяжелой борьбе проиграла второй матч подряд на Итоговом турнире Конечно, я ожидала лучшей недели и лучшего тенниса от себя, но, к сожалению, все пошло не так.

Легче ли мне от того, что я еще могу выйти в полуфинал? У меня уже нет надежд ни на что. Я просто постараюсь восстановиться и вернуть свою игру.

На тренировке до этого все было хорошо. Может быть, немного было сложно физически. Но, когда я участвую в турнире, то стараюсь выжимать максимум и не обращать внимания на усталость. После Сингапура у меня будут вопросы к себе и к моей команде, потому что в этих матчах я показала действительно ужасный теннис. Иногда я поступала в ситуациях так, будто я вовсе не думала», - цитирует украинскую теннисистку Xsport.

Напомним, Свитолина проиграла Гарсии в трех партиях. Тем не менее, украинка еще сохраняет шансы на полуфинал. Для этого необходимо обыгрывать в третьем туре Халеп и надеяться на поражение Гарсии от Возняцки.