В Житомире состоится областной турнир по регби на колясках

В Житомире 27-29 октября состоится Открытый турнир Житомирской области по регби на колясках. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, соревнования будут проходить в зале Житомирского высшего профессионального училища-интерната (ул. Небесной сотни, 43-а).

«Это уже второй такой турнир по регби на колясках в области, в прошлом году он проходил в Барановке. Именно в Барановке тренируется наша команда из 6 спортсменов. Традиционно победители получат кубки, медали и ценные подарки», – рассказал УНИАН руководитель регионального центра «Инваспорт» Юрий Панасюк.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА Гундич проверил, как проходит тренировка футбольного клуба "Полесье"

В турнире примут участие спортсмены с ограниченными возможностями из Житомирской и Киевской областей, а также из Ровно и Одессы.

Напомним, в регби на колясках объединили правила из классического регби и американского футбола. Игра проходит на баскетбольной площадке. Каждая команда состоит из 12 игроков одновременно на поле выходят по четверо. Спортсмены играют в специально сконструированных «гладиаторских» инвалидных колясках. В игре используется волейбольный мяч, который можно нести, катить, бросать, передавать руками. Мяч нельзя задерживать более, чем на 10 секунд.

Игра состоит из четырех периодов по восемь минут.