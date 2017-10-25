Лучший украинский теннисист Долгополов объявил о досрочном завершении сезона

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов объявил о том, что досрочно завершает сезон-2017 и пропусти. в частности, турнир серии Masters в Париже. Об этом он написал на личной страничке в Instagram.

«Последние пару недель выдались не самыми легкими для нас. Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало нового сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило.

Хотелось лучше, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжелой травмы летом.

Мы со своей командой приняли решение не играть Париж и закончить сезон, так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку, надеемся, что 2018-й будет здоровее и успешнее».

Накануне Долгополов проиграл в первом же круге на турнире Swiss Indoors Basel категории ATP World Tour 500 с призовым фондом в $2,3 млн. Украинец практически без борьбы уступил в двух партиях - 4:6, 1:6.

Как сообщал УНИАН, неделей ранее Долгополов проиграл в первом же круге на теннисном European Open в Бельгии.