Гимнасты могут спать спокойно

Скандалы в нашу гибридную информационную эпоху живут в СМИ, как правило, не более двух-трех дней. Вот уже ушел в историю и скандал о сексуальном насилии в гимнастике, когда двукратная олимпийская чемпионка, живущая в США украинка, Татьяна Гуцу обвинила шестикратного олимпийского чемпиона, живущего в США белоруса, Виталия Щербо в изнасиловании, якобы имевшем место в 1991 году.

Не будем сейчас о сути самого скандала. Здесь, за неимением конкретных доказательств, кроме слов, у каждого будет свое мнение – в зависимости от личных симпатий и наклонностей. Очевидно одно: Татьяна Гуцу молчала двадцать шесть лет, а заговорила вдруг именно тогда, когда в США вспыхнул скандал, связанный с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, и на волне этого скандала пошла кампания в соцсетях под девизом Me Too («И я тоже»).

В спорте сексуальные домогательства случаются точно так же, как в шоу-бизнесе, педагогике, медицине и других сферах человеческой деятельности. Такова природа человека, которого основной инстинкт зачастую толкает на неблаговидные поступки

Я хочу сказать о другом. В контексте обсуждения скандала Гуцу-Щербо в украинских СМИ прозвучали высказывания о том, что этот скандал нанес репутационный удар по спортивной гимнастике как виду спорта в целом и по украинской спортивной гимнастике в частности. Насчет гимнастики в целом приводился целый ряд случаев сексуальных домогательств тренеров к спортсменкам – начиная от Ольги Корбут и ее тренера Ренальда Кныша, и до скандалов вокруг тренера сборной США Марвина Шарпа и врача сборной США Ларри Нассара. В смысле гимнастики украинской речь шла о том, что, мол, Гуцу – украинка, вот и пятно на репутацию.

В связи с этим хочу категорически заявить: никаких репутационных ущербов нет. Для гимнастики в целом – потому, что подобного рода скандалов было достаточно в самых разных видах спорта, включая футбол, плавание, фигурное катание и даже шорт-трек. В спорте сексуальные домогательства случаются точно так же, как в шоу-бизнесе, педагогике, медицине и других сферах человеческой деятельности. Такова природа человека, которого основной инстинкт зачастую толкает на неблаговидные поступки. Да, в гимнастике тренер имеет больше телесного контакта с учениками (ученицами), чем, скажем, в игровых или водных видах спорта. Однако злоупотребляют своим влиянием и властью только люди распущенные, которые не могут совладать со своими инстинктами. Но ведь тяжелая атлетика или велоспорт после громких допинговых скандалов не перестали быть уважаемыми видами спорта. Чего бояться гимнастике? Разве что того, что после громких медийных кампаний родители будут опасаться отдавать своих детей в гимнастические секции. Но это ерунда: не перестали же, следуя известному анекдоту, отдавать детей в музыкальные школы, учитывая фактор Фредди Меркьюри, Элтона Джона, Джорджа Майкла и самого Петра Ильича Чайковского.

украинской гимнастике гораздо больший и совершенно конкретный урон наносят бедность и отсутствие современной инфраструктуры – из-за чего наши спортсмены и тренеры бегут за границу

Что касается гимнастики украинской, то ей вообще не о чем беспокоиться. Во-первых, в скандале Гуцу-Щербо украинка является потерпевшей стороной, тут тень падает на гимнастику белорусскую, пусть они и переживают. Кроме того, в американской гимнастике такого рода инцидентов зафиксировано больше всего в мире, но никто из-за этого не парится.

А во-вторых, украинской гимнастике гораздо больший и совершенно конкретный урон наносят бедность и отсутствие современной инфраструктуры – из-за чего наши спортсмены и тренеры бегут за границу. И если сборная США при всех своих сексуальных скандалах на Олимпийских играх 2016 года взяла первое общекомандное место с 12 медалями (4 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых), то в активе сборной Украины – только две медали (золото и серебро) гениального Олега Верняева. Причем, если бы не тренер Геннадий Сартинский, который категорически не хочет уезжать из Украины, Верняев уже давно мог бы выступать, например, за Германию.

Так что все эти «шерше ля фам» пусть остаются по ту сторону океана. Репутацию гимнастики не омрачат никакие сексуальные скандалы, тем паче настолько ретроспективные.