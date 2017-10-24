Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA, проходящего в Сингапуре.

Сегодня состоялись матчи "Белой группы". Плишкова в двух сетах обыграла первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу - 6:2, 6:2, сообщает сайт турнира.

В свою очередь, американка Винус Уильямс после поражения в первом туре от Плишковой выиграла свой первый матч на турнире, обыграв латвийку Елену Остапенко. Поединок продился три сета, при этом теннисистки провели на корте 3 часа 14 минут. Счет - 7:5, 6:7, 7:5 - в пользу Уильямс.

Читайте такжеСвитолина стартовала на Итоговом турнире с разгромного поражения от ВозняцкиТаким образом, в третьем туре Мугуруса будет бороться с Винус Уильямс за второе место в "Белой группе", которое даёт возможность сыграть в полуфинале. А Елена Остапенко потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.

Напомним, Итоговый турнир WTA проходит с 22-го по 29 октября.