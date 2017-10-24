В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр-2018 (видео)

Сегодня в Греции на стадионе «Олимпик» состоялась церемонии зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Все действо происходило по давней традиции при участии верховной жрицы богини Геры.

Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхечхан, затем огонь был передан бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейскому футболисту Цзы Суну.

После недельного путешествия по Греции, 1 ноября огонь прибудет в Южную Корею, после чего и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня. Она пройдет через 17 городов и провинций Республики, а участие в ней примет 7,5 тысяч факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км.

Организаторы пообещали некоторые новаторские способы транспортировки факела, когда он приземлится на корейскую землю.

«Мы будем использовать различные средства, которые представят прошлое, настоящее и будущее, тем самым продемонстрировав наши достижения в области технологий», - поделились в Оргкомитете Пхенчхана-2018.

Как сообщал УНИАН, Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.