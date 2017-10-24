33 украинских каратиста сразятся на молодежном чемпионате мира в испанском Тенерифе

С 25 по 29 октября в Тенерифе (Испания) пройдет юбилейный Х чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи. В престижном турнире, который проходит под эгидой Всемирной федерации каратэ (WKF), участвуют 1710 каратистов из 109 государств мира, сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Сборная Украины насчитывает 33 спортсмена, представляющих 9 регионов нашей страны. Сборная была сформирована в соответствии с положением Спортивного комитета Украинской федерации каратэ (УФК) по итогам Открытого фестиваля по каратэ (Житомир, 26-27.08) и международного турнира Budapest Open 2017 (16-17.09).

Соревнования чемпионата мира пройдут на арене Sports Hall Santiago Martin, который вмещает 5100 зрительских мест. В программе – индивидуальные соревнования по ката (комплекс упражнений) и кумитэ (схватки) в трех возрастных категориях: кадеты (14-15 лет), юниоры (16-17 лет) и молодежь (U-21).

В категории «кадеты» Украину будут представлять: Карина Изьюрова, Александр Черняев (ката); Мария Мирошниченко, Виктория Ващишин, Вероника Боросан (кумитэ, девушки); Олег Мельник, Артем Середа, Максим Марущак, Роберт Широян, Леонид Хомский (кумитэ, юноши).

В категории «юниоры» за награды поборются: Кристина Пугачева, Никита Денисов (ката); Соломия Кмить, Юлия Палашевская, Диана Шостак, Карина Дикиджи (кумитэ, девушки); Николай Громик, Валентин Найда, Остап Гунчак, Андрей Буглак, Алексей Тростенюк (кумитэ, юноши).

В категории U-21 выступят: Виктория Омельченко, Никита Тюх (ката); Анна Чеголя, Анна Проценко, Елизавета Сирош, Екатерина Бигич, Анастасия Сытник (кумитэ, женщины); Виктор Стефанюк, Евгений Дышловенко, Виталий Демчишин, Андрей Торошанко Андрей Байдала.

Главный тренер молодежной сборной Украины – Петр Корнейчук.

Украинские юные каратисты имеют неплохие шансы на хорошее выступление. На предыдущем чемпионате мира, прошедшем в Джакарте (Индонезия), из-за нехватки средств украинцев было мало, и мы остались без наград.

Однако на чемпионате Европы 2017 года в Софии сборная Украины заняла 6-е место в общем зачете, завоевав 6 медалей – 2 золотые, 1 серебряную, 3 бронзовые. В составе нашей команды чемпионы Европы разных лет Соломия Кмить, Диана Шостак, Виталий Демчишин, Артем Середа, европейские призеры Валентин Найда, Андрей Торошанко, вице-чемпионка мира 2013 г. Елизавета Сирош.