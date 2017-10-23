Свитолина: чувствовала себя не в своей тарелке

19:57, 23 октября 2017
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Украинка прокомментировала свой провал на старте Итогового турнира.

Элина Свитолина разочарована своим поражением от Возняцки / usopen.org

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от Каролин Возняцки в первом матче Итогового турнира WTA в Сингапуре.

«Сегодня я потеряла свой ритм после пары геймов. Чувствовала себя не в своей тарелке. Были очень плохие ощущения на корте сегодня.

Каролин играла очень здорово, подавала очень хорошо. Это все ее заслуга. Думаю, что это был один из ее лучших матчей (против меня).

Сегодня был плохой день, но уже через 2 часа будет новый день. Я постараюсь перегруппироваться, убрать негативные мысли.

Читайте такжеСвитолина стартовала на Итоговом турнире с разгромного поражения от ВозняцкиВ среду я играю с Гарсией. У нас был очень тяжелый матч в Пекине. Я могла его выиграть и в двух, и в трех сетах, но не использовала много шансов. Тем не менее, из того матча я извлекла несколько уроков, которые постараюсь использовать в матче здесь, в Сингапуре», – сказал Свитолина, которую цитирует Теннисный портал Украины.

Напомним, сегодня украинка в чистую проиграла в стартовом поединке турнира в Сингапуре - 2:6, 0:6.

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Теги: #Свитолина Итоговый турнир WTA#Свитолина в Сингапуре