Свитолина стартовала на Итоговом турнире с разгромного поражения от Возняцки

Украинка Элина Свитолина с сенсационного поражения начала выступление на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

В первом матче "Красной группы" наша соотечественница уступила Каролин Возняцки из Дании - 2:6, 0:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок продолжался всего 58 минут. Свитолина совершила 18 невынужденных ошибок (у соперницы их всего 5) и не сделала ни одного брейка. Возняцки, свою очередь, пять раз отбирала очки на подаче украинки.

Число выигранных розыгрышей - 57:28 в пользу Возняцки.

В другом матче этой же группы Симона Халеп уверенно обыграла Каролин Гарсию - 6:4, 6:2.

Итоговый турнир WTA продлится до 29 октября. Согласно формату, восемь лучших теннисисток планеты поделены на две группы - вначале матчи проходят внутри квартетов, затем состоятся полуфиналы и финал.