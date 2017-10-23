В греческой Олимпии отрепетировали церемонию зажжения огня зимней Олимпиады-2018 (фото)

15:17, 23 октября 2017
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Старт олимпийской эстафеты будет дан завтра, 24 октября.

Состоялась генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2018 / Reuters

В Олимпии (Греция) состоялась генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, сообщает Reuters.

Ритуал зажжения священного огня происходит от древних греков и был возобновлен Пьером де Кубертеном в 1912 году. 

Согласно традиции, 11 женщин, изображающие жриц, проводят церемонию, в ходе которой одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца. 

Reuters

Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу.

Роль Верховной жрицы исполняет греческая актриса Катерина Леу.

Reuters

Главная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018 состоится завтра, 24 октября. После этого олимпийский огонь начнет путешествие в корейский Пхенчхан, где с 9-го по 25 февраля пройдут Олимпийские игры.

Reuters

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Теги: #олимпийский огонь#эстафета олимпийского огня Игр-2018