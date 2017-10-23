В греческой Олимпии отрепетировали церемонию зажжения огня зимней Олимпиады-2018 (фото)

В Олимпии (Греция) состоялась генеральная репетиция церемонии зажжения олимпийского огня зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, сообщает Reuters.

Ритуал зажжения священного огня происходит от древних греков и был возобновлен Пьером де Кубертеном в 1912 году.

Согласно традиции, 11 женщин, изображающие жриц, проводят церемонию, в ходе которой одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца.

Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку совершенствования и борьбу за победу, а также мир и дружбу.

Роль Верховной жрицы исполняет греческая актриса Катерина Леу.

Главная церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018 состоится завтра, 24 октября. После этого олимпийский огонь начнет путешествие в корейский Пхенчхан, где с 9-го по 25 февраля пройдут Олимпийские игры.