Украина завоевала четыре медали на чемпионате Европы по велотреку

На чемпионате Европы по велотреку, который завершился в Берлине, очередную "бронзу" завоевали украинские велосипедисты.

В дисциплине кейрин на третью ступень пьедестала поднялся Андрей Винокуров, который уступил на дистанции только немцу Максимилиану Леви, который стал чемпионом, и натурализованному австралийцу Шейну Перкинсу, который сейчас выступает за Россию.

Таким образом, Украина завершила чемпионат Европы с четырьмя медалями. Напомним, ранее бронзовую награду в скрэтче выиграл Роман Гладыш, а у женщин отличились Любовь Басова (бронза) и Татьяна Климченко (серебро).

Чемпионат Европы проходил в немецкой столице с 19-го по 22 октября.