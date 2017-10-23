Украина завоевала четыре медали на чемпионате Европы по велотреку
11:27, 23 октября 2017Другое
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Еще одну награду в последний день соревнований принес украинской сборной Андрей Винокуров.
Андрей Винокуров / isport.ua
На чемпионате Европы по велотреку, который завершился в Берлине, очередную "бронзу" завоевали украинские велосипедисты.
В дисциплине кейрин на третью ступень пьедестала поднялся Андрей Винокуров, который уступил на дистанции только немцу Максимилиану Леви, который стал чемпионом, и натурализованному австралийцу Шейну Перкинсу, который сейчас выступает за Россию.
Таким образом, Украина завершила чемпионат Европы с четырьмя медалями. Напомним, ранее бронзовую награду в скрэтче выиграл Роман Гладыш, а у женщин отличились Любовь Басова (бронза) и Татьяна Климченко (серебро).
Чемпионат Европы проходил в немецкой столице с 19-го по 22 октября.
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