Мугуруса и Плишкова выиграли стартовые матчи на Итоговом турнире WTA

Сегодня в Сингапуре стартовал Итоговый турнир WTA, в котором принимают участие 8 сильнейших теннисисток планеты.

В воскресенье состоялись матчи "Белой группы". Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Винус Уильямс в двух партиях. За весь матч Плишкова уступила лишь четыре гейма.

"Сегодня я подавала довольно хорошо, но могла лучше. Возможно, счёт на табло кажется довольно лёгким, но это не так. Матч был очень сложным. На этом турнире не будет простых матчей, поэтому ты должен быть готов к борьбе с первого розыгрыша. Я старалась так действовать сегодня, и это сработало", - прокомментировала победу Плишкова в послематчевом интервью на корте, передает btu.org.ua.

Во втором матче дня Гарбинье Мугуруса обыграла Елену Остапенко. Испанка сделала за матч 5 брейков, латвийка ответила 3-мя. Поединок продолжался 1 час 25 минут.

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Винус Уильямс (США, 5) - 6:2, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - Елена Остапенко (Латвия, 7) - 6:3, 6:4

Завтра на турнире стартуют участницы "Красной группы". Первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния) будет противостоять Каролин Гарсии из Франции, а украинка Элина Свитолина стартует матчем с Каролин Возняцки из Дании.