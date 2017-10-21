Басова завоевала вторую медаль сборной Украины за день ЧЕ по велоспорту на треке
22:56, 21 октября 2017Другое
232
Наша спортсменка завоевала медаль в кейрине.
Любовь Басова принесла сборной Украины вторую медаль ЧЕ за день / xsport.ua
В Берлине завершился финал в женском кейрине на чемпионате Европы по велоспорту, где бронзовую медаль завоевала украинка Любовь Басова, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка уверенно провела гонку, в которой участвовали шесть спортменок. На финишной прямой, наша спортсменка уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы.
Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований. Ранее сегодня Татьяна Климченко выиграла серебро в скретче.
Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований Роман Гладыш завоевал бронзу в мужском скретче.
ЧЕ по велоспорту проходит в Берлине с 19 по 22 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter