Украинка Климченко завоевала серебро чемпионата Европы по велоспорту

В Берлине продолжаются финальные заезды чемпионата Европы по велоспорту на треке, где украинка Татьяна Климченко завоевала серебро в скретче, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка уступила только Трине Швидт из Дании, обогнав, в свою очередь, россиянку Евгению Аугустинас.

Эта медаль стала второй для сборной Украины на ЧЕ в Берлине.

Как сообщал УНИАН, в первый день турнира - четверг, 19 октября, Роман Гладыш завоевал бронзу в мужском скретче.

ЧЕ проходит в столице Германии с 19 по 23 октября.