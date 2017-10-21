Украинка Климченко завоевала серебро чемпионата Европы по велоспорту
22:03, 21 октября 2017Другое
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Наша спортсменка завоевала медаль в скретче.
Климченко завоевала вторую медаль для сборной Украины / Велоген
В Берлине продолжаются финальные заезды чемпионата Европы по велоспорту на треке, где украинка Татьяна Климченко завоевала серебро в скретче, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка уступила только Трине Швидт из Дании, обогнав, в свою очередь, россиянку Евгению Аугустинас.
Эта медаль стала второй для сборной Украины на ЧЕ в Берлине.
Как сообщал УНИАН, в первый день турнира - четверг, 19 октября, Роман Гладыш завоевал бронзу в мужском скретче.
ЧЕ проходит в столице Германии с 19 по 23 октября.
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