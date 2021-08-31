Чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега проходил на горной реке Вачер в Болгарии.

22-летний львовянин стал чемпионом на соревнованиях по рыбной ловле в Болгарии.

Об этом сообщили во Львовской облгосадминистрации.

Чемпионат по ловле рыбы спиннингом с берега проходил на горной реке Вачер. Украинская сборная состояла из четырех участников в основном составе, четырех запасных, а также координатора каждого из них.

Согласно правилам, очки начислялись за каждую правильно пойманную и отпущенную рыбу, а учитывались только форель.

Читайте такжеВ Украине начал действовать нерестовый запрет на вылов рыбыУкраинцы стали победителями в общекомандном зачете, а львовянин Назар Боженко - абсолютным чемпионом мира. Украина ежегодно принимает участие в чемпионате и уже занимала второе и третье места, но это - первая медаль в личном зачете и первая победа украинцев.

Стоит отметить, что Боженко является мастером по рыболовному спорту международного класса.

В следующем году Украина примет чемпионат мира по ловле карпа. Соревнования пройдут на озере в селе Прилбичи во Львовской области.

Напомним, ранее в этом месяце в американском штате Северная Каролина рыбаки поймали рыбу с похожими на человеческие зубами.

Автор: Станислав Кожемякин