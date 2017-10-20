Свитолина попала в Красную группу WTA Finals

В Сингапуре состоялась жеребьевка WTA Finals-2017, по итогам которой украинка Элина Свитолина попала в Красную группу, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Соперницами украинки в группе будут Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания) и Каролин Гарсия (Франция).

В Белую группу вошли Гарбинье Мугуруза (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Венус Уильямс (США) и Елена Остапенко (Латвия).

Как сообщал УНИАН, WTA Fnals - итоговый турнир года с участием 8 сильнейших спортсменок мира, состоится в Сингапуре с 22 по 29 октября