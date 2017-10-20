Свитолина попала в Красную группу WTA Finals
15:26, 20 октября 2017Другое
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Представительница Украины впервые сыграет в итоговом турнире года с участием восьми сильнейших спортменок мира.
Свитолина впервые оказалась на итоговом турнире года WTA / facebook.com/WTA
В Сингапуре состоялась жеребьевка WTA Finals-2017, по итогам которой украинка Элина Свитолина попала в Красную группу, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Соперницами украинки в группе будут Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания) и Каролин Гарсия (Франция).
В Белую группу вошли Гарбинье Мугуруза (Испания), Каролина Плишкова (Чехия), Венус Уильямс (США) и Елена Остапенко (Латвия).
Как сообщал УНИАН, WTA Fnals - итоговый турнир года с участием 8 сильнейших спортсменок мира, состоится в Сингапуре с 22 по 29 октября
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