Гладыш завоевал первую "бронзу" для сборной Украины на чемпионате Европы по велотреку

Уже в первый день соревнований европейского первенства по велосипедному спорту (трек), который стартовала в Берлине, копилка сборной Украины пополнилась медалью, сообщает официальный сайт соревнований.

Автором награды стал Роман Гладыш, который в индивидуальной гонке на 15 км (скретч) завоевал «бронзу».

Чемпионом Европы стал Адриен Гарел из Франции, серебро - на счету венгра Кристиана Ловасси.

Чемпионат Европы по велоспорту будет проходить в Берлине (Германия) до 22 октября.