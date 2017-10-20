Гладыш завоевал первую "бронзу" для сборной Украины на чемпионате Европы по велотреку
13:15, 20 октября 2017Другое
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Украинец финишировал третьим в скретче.
Роман Гладыш завоевал первую награду Евро для сборной Украины / facebook.com/Track2017
Уже в первый день соревнований европейского первенства по велосипедному спорту (трек), который стартовала в Берлине, копилка сборной Украины пополнилась медалью, сообщает официальный сайт соревнований.
Автором награды стал Роман Гладыш, который в индивидуальной гонке на 15 км (скретч) завоевал «бронзу».
Чемпионом Европы стал Адриен Гарел из Франции, серебро - на счету венгра Кристиана Ловасси.
Чемпионат Европы по велоспорту будет проходить в Берлине (Германия) до 22 октября.
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